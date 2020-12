Éditorial: la télé / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Tuck Tucker, un animateur chevronné qui a travaillé sur plusieurs classiques de Nickelodeon, est décédé le 22 décembre. Le créateur avait 59 ans au moment de sa mort.

Le décès malheureux de Tucker a été révélé par des membres de sa famille sur Facebook. Bailey Tucker, a fait une publication dans laquelle il a partagé la nouvelle, mais n’a pas précisé la cause de sa mort.

«C’est le cœur brisé que la famille Tucker a révélé la mort de Tuck Tucker, père, mari, fils, frère et oncle», a déclaré Bailey Tucker. «Nous savons qu’il était aimé de tous ceux qui le connaissaient. Si vous avez des souvenirs de Tuck que vous aimeriez partager sur son mur, la famille appréciera vraiment de les lire. “

Qui était Tuck Tucker?

William Osbornne Tucker III, mieux connu sous le nom de Tuck Tucker, était un animateur né le 20 août 1961. Sa carrière a débuté en 1987 lorsqu’il a animé pour Pinocchio et l’empereur de la nuit, un film de filmation. Quelques années plus tard, il a travaillé pour Disney sur La Petite Sirène.

Le travail le plus reconnu de Tucker était avec Nickelodeon. Entre 1996 et 1999, Tucker a été le directeur des storyboards pour Hey Arnold! et il était le réalisateur de son film 2020. Il était aussi un artiste; animateur et réalisateur de storyboard pour le premier film SpongeBob et plusieurs chapitres de la série animée. Il a également écrit 6 épisodes de l’aventure de ce personnage emblématique.

En plus de travailler sur des classiques de Nickelodeon, Tucker est également apparu sur des séries telles que The Simpsons, Family Guy; Les parrains magiques, entre autres. C’est donc un individu qui a fait sa marque dans le monde de la télévision et de l’animation.

Chez LEVEL UP, nous adressons nos condoléances aux proches et à la famille de Tuck Tucker. Nous vous souhaitons également la paix pour votre repos final.

La source