Après 32 ans de travail avec Nintendo, Takaya imamura, artiste responsable de la création de personnages comme Captain Falcon, Fox McCloud et chargé de donner une identité visuelle à The Legend of Zelda: Majora’s Mask, a pris sa retraite et ne travaillera plus avec le Great N.

Via votre profil Facebook officiel, Imamura a partagé un selfie à l’extérieur des bureaux de Nintendo et a émis le message suivant:

«C’est mon dernier jour pour aller travailler. J’ai pris un selfie avec le bureau vide. Je suppose que je ne reviendrai plus ici. Comme prévu, ça me manquera. “

Imamura a commencé à travailler chez Nintendo en 1989 en tant que graphiste. Son premier gros travail est venu avec F-Zero, où il était en charge de la conception de Captain Falcon. De même, il a créé Fox McCloud en s’inspirant de Shigeru Miyamoto. Cependant, son œuvre la plus mémorable est probablement Majora’s Mask, où il a donné vie à des personnages comme Tingle et Majora. Enfin, il était également en charge de superviser les deux derniers opus de Super Smash Bros.

Pour le moment, on ne sait pas quelle sera la prochaine étape dans la vie professionnelle d’Imamura. Considérant que le réalisateur de Dead or Alive et Ninja Gaiden a récemment ouvert un nouveau studio, il est possible que ce designer rejoigne cette société.

