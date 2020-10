Récemment, on a parlé de la nouveau travail que l’équipe Hideo Productions a en main. Beaucoup envisagent l’arrivée possible de la terreur tandis que d’autres ont commencé à parler de la possibilité que le créateur travaille sur une suite à son travail réussi. En fait, ils ont suivi de près les mouvements de Kojima, qui n’a pas hésité à répondre aux rumeurs.

Bien sûr, votre réponse n’est pas vraiment concrète, mais Cela a presque laissé plus de doutes dans l’air. En fait, tout cela a commencé grâce à un tweet de la création qui vient de juin et où un véhicule aérien a été vu. Par conséquent, il a été question de la possibilité d’un nouveau style de véhicule pour Sam Bridges, protagoniste de l’œuvre, à laquelle Kojima a répondu dans son documentaire pour l’IGN assez ambiguë.

Il indique qu’il s’agit de fragments d’idées nouvelles qu’il a en tête, y compris même qu’il s’agit d’idées nouvelles auxquelles il pense en travaillant sur des jeux. Vous pensez à ces idées et vous les expliquez plus tard à d’autres personnes pour découvrir ce qu’elles en pensent, au point qu’elles finissent par créer des dessins basés sur vos idées et vous les montrer quelques jours plus tard. Bien sûr, malheureusement, il ne peut pas dire à quel jeu il pense à cette idée.

Bien sûr, ce n’est pas la première fois que la création nous laisse des doutes, elle nous fait attendre pour en savoir un peu plus sur ce qui va arriver. Après tout, nous avons affaire à l’un des créatifs qui nous présente des œuvres dont nous n’avons jamais pensé qu’elles pourraient être possibles. Des intrigues intéressantes, un gameplay unique et, bien sûr, toutes sortes de propositions révolutionnaires que, comme jusqu’à présent, nous pouvions voir avec Death Stranding, titre disponible sur PC et PlayStation 4.