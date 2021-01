Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

En 15 ans, God of War est devenu l’une des franchises les plus importantes sur PlayStation et Kratos est devenu l’un des visages les plus connus et associés à la marque Sony. Bien qu’actuellement, les éloges vont à Cory Barlog pour tous les titres qu’il a lancés, y compris GOTY 2018, la vérité est que sans David Jaffe, cela n’aurait pas été possible et hier, le créateur a retrouvé le personnage auquel il a donné vie.

Ces versements de God of War sont disponibles sur Amazon:

David Jaffe s’est enthousiasmé en jouant à God of War sur PS4

Ces dernières années, David Jaffe, créateur de Twisted Metal et God of War, a été très actif sur les réseaux sociaux et bien qu’il ait parfois fait des déclarations controversées, sa passion pour les jeux vidéo est toujours vivante et cela l’a conduit à faire quelques streams avec des titres qui retiennent votre attention. À la fin de 2020, Jaffe a décidé qu’il était temps de renouer avec la franchise qu’il a créée et hier, il a joué à God of War, l’un des jeux PS4 les plus importants et une livraison qui a montré que la franchise était sur la bonne voie.

Bien que le fait que Jaffe ait joué à God of War ait suscité beaucoup d’intérêt, le moment culminant est arrivé lorsqu’il a pu utiliser les Lames du Chaos, symbole du passé de la franchise, avec Kratos. Là, le créateur n’a pas caché son émotion et a dit: “Oh, il y a mon garçon. Bonjour, mon fils.” Dans le cadre de l’article capturant ce moment, Jaffe a remercié Crory Barlog et SIE Santa Monica pour avoir maintenu la franchise pertinente.

❤️❤️❤️ Merci de l’avoir créé en premier lieu afin que je puisse me livrer à ma propre narration thérapeutique. – Cory Barlog 🖖 (@corybarlog) 31 décembre 2020

La réponse de Cory Barlog a été rapide et il a remercié Jaffe d’avoir créé God of War et lui avoir donné l’opportunité de raconter sa propre histoire tout en ayant déjà le contrôle de la franchise.

Restez informé, dans LEVEL UP.

La source