Le mandalorien est devenue l’une des séries les plus réussies de ces dernières années sur ses propres mérites. Pour certains, c’est déjà la meilleure chose qui ait été faite dans Star Wars il y a longtemps, d’autres n’hésitent cependant pas à la comparer à des productions comme Game of Thrones grâce à ses chapitres vibrants et ses rebondissements constants de scénario.

Cory Barlog et auteur de Dieu de la guerre est l’un des nombreux utilisateurs accros à The Mandalorian. En tant que créateur de jeux vidéo, il n’a pas hésité à donner son avis sur un titre basé sur la franchise Star Wars. A travers son compte personnel sur Twitter, Cory a exprimé son désir de voir un studio prendre les rênes d’un projet qui adapterait les aventures de la production Disney.

‘Si quelqu’un ne travaille pas sur un grand joueur unique Le jeu mandalorien où vous jouez un chasseur de primes qui fait voler votre navire d’un système à un autre collecter des récompenses, améliorer votre armure Beskar et partir à l’aventure, alors je ne sais vraiment pas ce que nous faisons ”, a-t-il déclaré sur Twitter. Le créateur a également cité que Cela ne doit pas avoir été un jeu d’action ou de tir sans plusmais une dans laquelle les décisions comptent, pour le meilleur et pour le pire et dans laquelle il faut survivre physiquement mais aussi émotionnellement.

Le tweet de Cory Barlog a atteint les oreilles de Celia Hodent, qui travaillait auparavant dans des entreprises comme LucasArts. Elle était chargée de mentionner qu’un projet de même nature a été tenté et dont le nom n’est autre que Star Wars 1313, jeu vidéo qu’EA a décidé d’annuler. La pièce nous a plongés pleinement dans une intrigue adulte et dans laquelle, justement, nous avons joué un chasseur de primes.