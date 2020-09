Dieu de la guerre est devenu pour beaucoup dans l’un des jeux les plus importants de la génération et un incontournable de la PlayStation 4. S’il est vrai que Sony Santa Monica n’a pas révélé ses projets pour la nouvelle génération, Cory Barlog et créateur du dernier opus de La saga n’a fait qu’alimenter les rumeurs sur un possible Dieu de la guerre 2.

À travers Twitter, Cory a envoyé plusieurs messages pour le moins curieux sur son compte personnel du réseau social. ‘La revanche est un plat qui se mange froid’ il était l’un d’entre eux, s’intégrant parfaitement à ce que serait l’univers de God of War. A tout cela, si cela ne suffisait pas, il fallait ajouter la publication de plusieurs gifs directement liés à la franchise.

Dieu de la guerre II | Studio Santa Monica

La présentation de la PlayStation 5 mercredi prochain à 22h00 (Temps péninsulaire) serait sans aucun doute la toile de fond idéale pour connaître les nouvelles aventures de Kratos. Sony Santa Monica est plongé dans son nouveau développement, dont on sait peu ou rien. Nous devrons suivre de près la présentation avant d’éventuelles confirmations que nous sommes enfin confrontés à God of War 2.

Ce ne sont pas les seules rumeurs qui se sont répandues comme une traînée de poudre avant l’événement PS5. Square Enix serait également l’un des grands participants, ne montrant en exclusivité ni plus ni moins que Final Fantasy XVI.