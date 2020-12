Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 12/02/2020 17h14

Quelle que soit votre opinion sur Cause juste, on ne peut nier que la franchise a fait sa marque dans l’industrie. Si vous êtes fan de la saga, alors vous serez heureux de savoir que son créateur et fondateur de Studios d’avalanche, Christofer Sundberg, vient d’ouvrir un nouveau studio qui promet de grands jeux d’action et un monde ouvert.

Connu comme Épées liquidesCette nouvelle équipe sera située à Stockholm et il semble qu’elle ne travaillera que sur des jeux pour la nouvelle génération de consoles. Dans les propres mots de Sundberg:

«Notre chemin pour faire notre marque et faire une différence repose principalement sur des jeux accessibles. J’ai pris un an de congé de l’entreprise et cela m’a donné le temps de réfléchir à ce que je veux vraiment créer dans un nouveau studio. Les jeux que nous créons chez Liquid Swords sont tous axés sur l’action et des spectacles gigantesques. Nous n’avons aucune intention de remodeler le monde de la narration tel que nous le connaissons. Notre chemin pour faire notre marque et faire une différence dans l’industrie repose principalement sur des jeux immédiatement accessibles et toujours gratifiants. »

Enfin, il a été annoncé que ce ne sera qu’au début de 2021 que l’on connaîtra exactement les partenaires fondateurs, ainsi que le type de technologie qu’ils utiliseront pour leurs futurs projets.

