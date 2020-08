Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Aujourd’hui, 22 août, WB Games Montréal a finalement confirmé que le jeu sur lequel ils travaillaient était Gotham Knights, un titre qui se déroulerait dans l’univers de Batman. Ce qui est intéressant à propos de ce nouvel opus, c’est que la principale organisation ennemie sera la Court of Owls, un groupe de méchants qui auront leur rôle antagoniste pour la première fois dans un jeu vidéo. Ce qui précède, au lieu de soulever des doutes, a excité les fans du Chevalier noir et cette excitation augmentera encore plus en sachant que le créateur de la Cour des hiboux a fait l’éloge du travail que le développeur a effectué dans le jeu.

Peu de temps après la révélation de la bande-annonce de la cinématique et du gameplay, il y a eu non seulement un bon accueil des fans, mais aussi d’un créateur qui a travaillé sur les principaux méchants du nouveau jeu Gotham Knights, Scott Snyder, en charge du récit de Batman: Night of the Owls, une histoire croisée dans laquelle cette organisation est apparue pour la première fois.

Scott Snyder a profité de son compte Twitter pour saluer le travail que le développeur WB Games Montréal a fait avec le jeu. Ce qui est le plus frappant, c’est que le studio a invité Snyder à discuter avec les développeurs de l’histoire et à voir le gameplay initial, et ce qui ravira les fans, c’est que Snyder a donné son feu vert au rendu de WB Games. la Cour des hiboux.

Tellement excité de pouvoir enfin vous dire à quel point ce jeu est génial! Un grand merci à @WBGamesMTL! J’ai fait un travail de tueur avec la Court of Owls et m’a même invité en Californie l’année dernière pour leur parler de l’histoire et voir le gameplay initial (spoiler c’était génial) #GothamKnights #courtofowls https://t.co/Kxw8Jl2dmt – Scott Snyder (@ Ssnyder1835) 22 août 2020

Dans le cas où vous l’avez manqué: Gotham Knights aura un mode multijoueur en ligne.

Qu’est-ce que la Court of Owls?

Cette organisation est apparue pour la première fois en 2012. C’est un groupe criminel très secret qui a un grand pouvoir à Gotham. En raison de son ajout récent à l’univers DC, cette organisation n’avait pas eu un rôle aussi important qu’elle aura dans Gotham Knights, car la bande-annonce semble indiquer que la Cour sera l’un des principaux ennemis du jeu. Les tueurs de cette organisation sont les serres, membres fidèles qui restent endormis dans le sanctuaire interne de l’organisation. Ils ne se réveillent que lorsqu’ils sont appelés et cela peut être parfaitement représenté dans la bande-annonce cinématographique.

Un autre détail intéressant qui a été vu dans la bande-annonce et qui est sûrement quelque chose que Snyder a adoré est que la bande-annonce se terminait par des versets légèrement modifiés de la berceuse de Gotham City dans laquelle cette organisation est référencée.

«Méfiez-vous de la Cour des hiboux, qui regarde tout le temps, régnant Gotham d’un piédestal sombre, derrière le granit et la chaux. Ne murmurez pas un mot à leur sujet, ou ils vous enverront le talon dans la tête », lit-on dans la comptine.

Trouver: Gotham Knights fera-t-il partie de la même chronologie de la série Arkham?

Nous vous laissons avec la bande-annonce pour que vous puissiez voir de quoi nous parlons.

Et vous, que pensez-vous du premier regard sur Gotham Knights? Qu’est-ce qui vous frappe le plus? Vous attendiez-vous à ce que les protagonistes soient d’autres super-héros? Dites le nous dans les commentaires.

Au cas où vous auriez manqué DC FanDome, l’événement dans lequel Gotham Knights a été présenté pour la première fois, nous pouvons vous dire que Suicide Squad: Kill the Justice League, le nouveau projet de Rocksteady, le studio qui a participé à la trilogie de Batman Arkham, et il a été révélé avec une bande-annonce cool.

Gotham Knights sera disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X et PC dans le courant de 2021. Vous pouvez en savoir plus sur Batman en consultant cette page.

Restez informé avec nous à LEVEL UP.

La source