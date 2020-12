Le créateur japonais chevronné adorerait le faire s’il trouve la bonne opportunité.

Shinji Mikami est l’un des noms les plus reconnaissables en soi dans l’industrie du jeu vidéo. Il est le créateur de la saga Resident Evil et, bien qu’il ne soit plus la ligne de front de la saga zombie par excellence, il nous a laissé au cours de sa carrière des jeux similaires tels que The Evil Within. Justement, c’est le dernier titre dans lequel il a servi en tant que réalisateur. Il a promis qu’il ne prendrait plus les rênes d’un projet mais maintenant, dans une interview avec Variety, il laisse cette possibilité ouverte.

Mikami est le président de Tango Gameworks, une société fondée en 2010Le créateur dit maintenant qu’il reviendrait au rôle de réalisateur s’il était capable de faire un jeu comme il l’a complètement imaginé. En fait, il évoque le processus de The Evil Within, qui à son retour à la chaise lui a fait se souvenir “du plaisir qu’il avait à faire Resident Evil 4«Et je voulais partir de là. The Evil Within a commencé comme un projet appelé ‘Noah’, bien que le jeu ait évolué pour devenir quelque chose de complètement différent.

À l’époque, Mikami avait déclaré que ce serait son dernier projet en tant que réalisateur. Dans The Evil Within 2, il travaille simplement en tant que producteur, mais cette fois, il ne ferme pas les portes peut-être dans une suite ou un nouveau jeu: “Je pense que si j’avais l’opportunité de faire un jeu du début à la fin, ce serait certainement mon dernier grand projet en tant que réalisateur”, déclare Shinji Mikami.

Mikami est actuellement le président de Jeux de Tango, une société fondée en 2010 et travaillant actuellement au développement de Ghostwire Tokyo pour PS5 et PC, sous la supervision de Shinji Mikami lui-même.

