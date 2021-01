Fumito Ueda et GenDesign publient ce qui semble être un aperçu d’un projet inopiné.

2020 a été une année difficile pour tout le monde, c’est le moins qu’on puisse dire. Et après la nouvelle année, il est normal que les différents studios et équipes de l’industrie veuillent accueillir 2021 avec enthousiasme. GenDesign, l’étude menée par Fumito Ueda, a félicité ses fans pour l’année avec une petite image commémorative publiée sur son site officiel, dans laquelle ils passent en revue les jeux les plus célèbres du créateur de Ico 2001 à … nouveau jeu?

Oui, on sait depuis un certain temps que Fumito Ueda travaille sur une nouvelle aventure avec son nouveau studio. Mais cette image offre un premier aperçu de ce semble être votre prochain projet. Après avoir passé en revue des jeux comme Shadow of the Colossus, original de 2005, et The Last Guardian, de 2016, le dernier élément de cette image commémorative semble se concentrer sur une aventure inconnue par le créateur, comme on peut le voir dans la partie droite de cette capture.

Une figure solitaire à côté de l’eau posée sur un rocher, au milieu d’un endroit désolé. La vérité est que cette image de l’art n’offre pas beaucoup d’informations sur ce sur quoi travaille Fumito Ueda, mais reste fidèle au style artistique de ses aventures précédentes. Et ça n’arrête pas d’être un petite avance des travaux de cette étude à l’avenir.

Verrons-nous des nouvelles de ce jeu en 2021? Après un développement approfondi de The Last Guardian, et combien de temps cela a pris depuis son annonce, nous ne serions pas surpris si GenDesign choisissait maintenant de tenir jusqu’à le projet être bien avancé avant de l’annoncer. Mais nous serons très attentifs au développement de la nouveau jeu de Fumito Ueda au cas où cette année nous apporterait des nouvelles à ce sujet. En attendant, quoi de mieux que de revoir notre analyse de The Last Guardian.

