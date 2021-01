Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Il a fallu 3 matchs à Fumito Ueda pour se faire un nom dans l’industrie et pour avoir construit une légion de fans qui attendent avec impatience son prochain match. La trajectoire créative amorcée par ICO, poursuivie par Shadow of the Colossus et perpétuée par The Last Guardian, n’a généré que de grandes attentes pour ce qui est à venir et bien que genDesign, le studio de création, ait été discret, il se pourrait que cela année, il y a une percée.

Le créateur de Shadow of the Colossus prépare son nouveau jeu

En décembre 2016, le monde connaissait enfin la proposition de The Last Guardian, le titre le plus récent de Fumito Ueda dont le processus de développement pensé pour PS3 semblait devenu éternel et qui a finalement abouti à la PS4. Depuis cette année, et après les bonnes critiques obtenues par le jeu, les fans se sont tenus au courant d’un nouveau jeu vidéo de genDesign, peut-être pas pour PS4, mais pour ce que nous appelons aujourd’hui PS5. Pourtant, le passage des années n’a pas vu plus qu’une image révélée en janvier 2018, mais cela pourrait changer cette année.

A l’occasion du début de l’année 2021, le site officiel genDesign a mis en place une couverture de prévisualisation pour accueillir les visiteurs, qui montre chaque numéro de l’année stylisé avec le contenu des jeux de Fumito Ueda. Par conséquent, le premier 2 montre Ico, le 0 à Shadow of the Colossus, le second 2 à The Last Guardian et le 1 au nouveau projet.

Comme on peut le voir dans le dernier numéro, l’image montre un nouvel aventurier regardant vers l’horizon dans ce qui pourrait être une zone proche d’une rivière ou même d’une plage dont la vue se perd dans l’immensité de la mer.

Évidemment, ce détail de célébration pour l’arrivée de 2021 a été pris par les fans comme un indice que cette année, nous pourrions enfin voir des progrès sur le nouveau titre de Fumito Ueda et genDesign. Jusqu’à présent, ni le créateur, ni le studio n’ont rien révélé sur leur prochain jeu, mais si vous prenez en compte le temps qui prend habituellement dans son développement, tant que The Last Guardian n’arrive pas, il est presque certain que Nous le verrons sur PlayStation 5.

