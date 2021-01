Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 01/04/2021 7:57 am

Il semble que genDesing, le studio de Fumito Ueda, responsable d’œuvres telles que L’ombre du colosse et The Last Guardian, travaille déjà sur un nouveau jeu. Dans le cadre des célébrations du Nouvel An, l’équipe créative a publié une carte postale pour accueillir 2021, où on peut voir les trois titres précédents de l’entreprise, ainsi qu’une image totalement nouvelle.

Bien qu’il n’y ait pour le moment aucune information officielle de genDesing, les chances de voir une annonce liée à un nouveau jeu de cette étude en 2021 semblent assez élevées. Malgré le manque de détails, L’image nous montre une silhouette solitaire au bord de l’eau appuyée sur un rocher, au milieu d’un lieu désolé.

N’oubliez pas que Fumito Ueda est reconnu pour son travail dans ICO, Shadow of the Colossus et The Last Guardian. Ce dernier jeu est assez célèbre pour avoir été en développement depuis pratiquement une génération de consoles. Nous espérons recevoir plus de nouvelles de ce mystérieux projet en 2021, et ne pas avoir à attendre encore 11 ans avant de mettre la main sur le prochain travail de ce légendaire développeur japonais.

Via: genDesing

