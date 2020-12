Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Basée sur la créativité, l’industrie du jeu vidéo est connue pour sa mobilité constante et il est rare de voir des talents rester liés à un studio ou une entreprise au fil des ans, sauf cas particuliers. En dehors de cela, il y a toujours la possibilité de faire quelque chose de nouveau et il y a quelques instants, le battage médiatique de la scène créative japonaise a explosé après une annonce importante.

Il y a quelques minutes, à travers un post sur un compte Twitter nouvellement créé, Keiichiro Toyama a annoncé la création de Boketh Game Studio, une nouvelle équipe créative qui montre déjà ses fondateurs et génère inévitablement des attentes quant à ce qu’ils pourraient faire. Pour commencer, si vous ne savez pas qui est Keiichiro Toyama, laissez-nous vous dire qu’il est, ni plus ni moins, que le créateur de Silent Hill, la franchise d’horreur Siren et Gravity Rush, 3 IP qui jouissent d’une reconnaissance mondiale.

Assumant son rôle de fondateur de Boketh Game Studio, Keiichiro Toyama sera rejoint par Kazunobu Sato, producteur de The Last Guardian et Junya Okura, qui faisait partie de Team Silent et a longtemps travaillé chez Sony Interactive Entertainment.

Nous vous présentons notre nouveau studio de jeux fondé par Keiichiro Toyama – Bokeh Game Studio.

外 山 圭 一郎 が 設立 し た 新 た な ゲ ー ム ス タ ジ オ – ボ ー カ ゲ ー ム ス タ ジ オ を 紹 介 し ま す 。https: //t.co/Gtwf0yAumM – Bokeh Game Studio (@BokehGameStudio) 3 décembre 2020

Jusqu’à présent, Boketh Game Studio ne dispose que de sa vidéo de présentation et de son compte Twitter, mais il est prévu que plus de détails seront bientôt révélés sur cette nouvelle équipe qui a l’expérience nécessaire pour faire des choses importantes.

