Le créateur de Silent Hill révèle les détails de son premier projet solo: l'horreur multiplateforme en 2023

Keiichiro Toyama a quitté SIE Japon il y a quelques semaines pour créer sa propre société: Bokeh Game Studio

Il y a quelques jours, nous vous avons annoncé que Keiichiro Toyama, créateur de la saga Silent Hill et Siren, a quitté SIE Japan Studio pour fonder sa propre société pour développer des jeux vidéo multiplateformes: Studio de jeux bokeh. Maintenant, il a partagé les premiers détails de son prochain travail qui, bien sûr, sera une aventure d’horreur.

Ce sera un jeu d’horreur multiplateforme qui arrivera en 2023Le créateur a accordé un entretien avec IGN Japon et assure que son nouveau projet se souviendra des travaux précédents. Toyama indique que le jeu comprendra combats et grande importance narrative. Ce qui a finalement popularisé son style au fil des ans, tant avec ses œuvres pour Konami ou Sony Japon.

Toyama est également le créateur de la saga Gravity Rush, et ils lui ont demandé si le jeu serait plus axé sur les jeux d’horreur qu’il a réalisés ou s’il s’agissait d’une œuvre plus colorée, comme celle qu’il capture dans les aventures mettant en vedette Kat. Il garantit que “ce sera plus axé sur l’horreur, mais en même temps ce sera une expérience divertissante, plus que pour les hardcores du genre “.

En ce qui concerne les plates-formes et en tenant compte du fait qu’il a travaillé pour des consoles PlayStation toute sa vie, Toyama réitère qu’il s’agira d’un lancement multiplateforme. Pour le développement, dont le lancement est prévu pour 2023Ils travaillent avec le PC comme base, mais il vise à atteindre «plus il y a de consoles, mieux c’est».

