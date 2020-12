Keiichiro Toyama travaille déjà sur une nouvelle aventure d’action développée pour plusieurs plates-formes.

Keiichiro Toyama, le créateur original de Silent Hill chez Konami, et d’aventures comme Siren et Gravity Rush au sein de SIE Japan Studio, quitte l’équipe de développement interne de PlayStation pour fonder sa propre entreprise: Studio de jeux bokeh. Un mouvement qui a eu lieu le 13 août, mais qui n’avait pas été communiqué jusqu’à présent par le créateur japonais. Et le travail n’a pas tardé à venir. Comme on le lit dans Gematsu, Toyama et son équipe travaillent déjà sur le développement de une nouvelle aventure originale.

J’ai ressenti le besoin d’un changement pour poursuivre mes propres ambitions Keiichiro ToyamaDans un communiqué, Keiichiro Toyama annonce son départ de Sony Interactive Entertainment de poursuivre leurs efforts créatifs de manière indépendante: “En regardant en moi, rien n’a changé depuis mon premier jour dans cette industrie. Premièrement, je veux que les joueurs apprécient des jeux nés d’idées originales, et deuxièmement, je veux aimer faire de tels jeux – c’est tout ce qu’il y a. Heureusement, mon équipe et moi avons pu développer et publier de nombreux jeux “, se référant à son temps au SIE Japan Studio.

“Cependant, l’industrie du jeu vidéo Il s’est développé rapidement dans le monde entier et continue de subir des changements radicaux tout le temps. Jour après jour, vivant ces temps, j’ai ressenti le besoin de un changement substantiel Poursuivre mes propres ambitions C’est pourquoi j’ai décidé de devenir indépendant », déclare Toyama. Avec son départ, d’autres noms comme Kazunobu Sato et Junya Okura Ils quittent également Japan Studio et rejoignent leur nouvelle aventure.

Dans sa description, Bokeh Game Studio se définit comme un studio multiplateforme, loin de l’objectif exclusif de Japan Studio, qui cherche à faire face à de nouveaux défis à l’avenir. Et en fait, ils ont déjà un projet En mains. S’adressant à Famitsu, traduit par Gematsu, Toyama confirme que le premier jeu du studio est déjà en cours: il sera une nouvelle aventure d’action, en développement pour diverses plates-formes, et devrait durer entre deux et trois ans.

Est ce n’a pas été la seule marche exceptionnelle des équipes PlayStation Studios à se réunir cette semaine, où nous avons appris hier que les deux réalisateurs de Days Gone quittent Bend Studios. L’un à la recherche de nouveaux défis, et l’autre comme une pause après plus de 20 ans dans l’industrie. Quoi qu’il en soit, et si vous voulez revoir Le travail de Keiichiro Toyama, dans cet article nous commandons tous les jeux Silent Hill du meilleur au pire, et dans cet autre nous vous proposons une analyse complète de Gravity Rush 2.

