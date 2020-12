Cela indique également que les utilisateurs du jeu sur les appareils mobiles devront attendre les nouvelles fonctionnalités.

Il y a quelques jours, la mise à jour 1.5 tant attendue de Stardew Valley est arrivée sur PC. Parmi ses divers ajouts et de nombreux contenus inclus, l’inclusion de coopérative locale en écran partagé pour jusqu’à 4 joueurs. Un contenu également très attendu par les joueurs de la version console pour profiter encore plus de leurs fermes; et votre responsable a déjà fixé une date estimée.

Eric Barone, créateur de Stardew Valley, a déclaré via Twitter que la mise à jour Starder Valley 1.5 sur des systèmes tels que PS4, Xbox One ou Nintendo Switch il sera vraisemblablement prêt fin janvier. De cette manière, les utilisateurs de ces systèmes savent déjà, plus ou moins, quand ils pourront bénéficier des nouvelles fonctions aventure, dont les joueurs PC apprécient déjà.

Le créateur précise également qu’il fait référence à l’arrivée du correctif aux systèmes mentionnés, et que les utilisateurs de jeux sur appareils mobiles devront attendre, car “il n’y a pas d’estimation de lancement”. Les utilisateurs de PS Vita non plus, qui ne bénéficient plus de ce type d’améliorations et n’auront pas accès aux nouveaux espaces ou à la coopérative susmentionnée.

La mise à jour 1.5 de Stardew Valley est le plus gros que le jeu ait reçu à ce jour, y compris une nouvelle région: Île au gingembre, qui est une zone pleine de nouveaux personnages et de missions pour élargir le contenu de l’un des jeux indépendants les mieux notés. Vous pouvez lire notre analyse pour en savoir plus.

