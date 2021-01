Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Suikoden a gagné une place spéciale et était très populaire auprès des fans du genre RPG et des utilisateurs de la première PlayStation. La franchise Konami a été bien accueillie en son temps, mais son succès s’est estompé après la sortie du cinquième opus et de plusieurs spin-offs.

Malgré cela, son héritage perdure et Yoshitaka Murayama, créateur de la franchise, fait toujours partie de l’industrie. La créatrice travaille actuellement sur un successeur spirituel de Suikoden appelé Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes.

Son projet est sur la bonne voie, il en a donc récemment parlé. Murayama a profité de l’occasion pour mentionner brièvement Suikoden et révéler qu’il aimerait à nouveau travailler avec la franchise.

Yoshitaka Murayama est prêt à travailler à nouveau chez Suikoden

Lors d’une interview avec Nintendo Everything, Murayama a évoqué Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes et les avantages de travailler de manière indépendante sur votre propre IP. Le créateur a déclaré que lui et son équipe se concentraient actuellement sur la réalisation de leur nouveau projet.

“Suikoden était un jeu sur lequel j’ai eu beaucoup de chance de travailler. J’adorerai toujours cette série mais ce n’est pas quelque chose que je possède ou contrôle vraiment alors qu’Eiyuden peut être à 100% à moi”, a déclaré le créateur.

Sa relation avec Suikoden est solide, le développeur a donc convenu qu’il serait prêt à revenir dans la franchise et à travailler sur une nouvelle tranche si cela était possible à un moment donné.

«Bien sûr, je serais plus qu’heureux de travailler sur un autre match Suikoden si l’occasion se présentait à l’avenir. Cependant, pour l’instant, je veux me concentrer sur la Chronique Eiyuden comme le prochain chapitre de ma vie », a ajouté le créateur.

La réalité est qu’il semble peu probable qu’un nouvel opus Suikoden soit jamais développé. La plupart des dernières retombées étaient exclusives au Japon; cependant, les fans ne perdent pas espoir que la série RPG reviendra dans le futur.

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes est en développement pour la PlayStation 5, la PlayStation 4, la Xbox Series X, la Xbox Series S, la Xbox One, la prochaine console Nintendo et le PC. Sur cette page, vous trouverez plus d’informations sur le projet.