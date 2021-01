La sincérité de CD Projekt à offrir des retours “est inouïe”, déclare Masahiro Sakurai.

Cyberpunk 2077 était appelé à être le grand jeu de cette génération que nous avons laissé derrière nous, mais son lancement controversé a suscité l’un des sujets de discussion les plus controversés du mois dernier. Plein d’erreurs, avec mauvaise performance sur PS4 et Xbox One, et absent de certains systèmes de jeu de base, CD Projekt a pris la décision d’offrir un remboursement à tous les joueurs qui en avaient fait la demande, en plus de s’excuser publiquement de la situation, et plus récemment, de publier une vidéo où le co-fondateur l’entreprise tente d’expliquer le contexte de son lancement.

C’est, en bref, une situation inouïe dans l’industrie. On avait rarement vu une entreprise aller au point de garantir un remboursement intégral à tous, quels que soient la plate-forme et le format du jeu, devant être d’accord avec distributeurs et magasins numériques. Un avis partagé par Masahiro Sakurai, le créateur de Super Smash Bros.et Kirby, qui a évoqué la situation autour de Cyberpunk 2077 dans sa dernière chronique pour Famitsu, traduite par Siliconera.

Ce genre de sincérité est inconnu de Masahiro SakuraiSakurai déclare que la manière dont le CDPR traite les retours “c’est quelque chose qui m’émeut profondément. Ce genre de sincérité est inouï “, en plus d’ajouter que” je soutiens ce jeu de tout cœur en faisant face honnêtement [las devoluciones]”. Sakurai trouve très louable que la société polonaise retour garanti à tous les acheteurs initiaux quelle que soit l’origine de leur achat, mais aussi impressionnés par l’échelle du projet, malgré son statut de sortie.

“Cyberpunk 2077 est un jeu de rêve. Je me demande combien de planification et la production était nécessaire [para crearlo]»déclare le créateur japonais, qui ajoute que« réaliser un lancement multiplateforme pour un titre Triple A est une telle réussite qu’il me suffit de le voir comme quelque chose de merveilleuxOutre la curiosité, Masahiro Sakurai a commencé à jouer à la version PC du jeu, où il prétend avoir “trouvé des bugs à plusieurs reprises”, bien qu’il l’ait également testé sur une PS4 Pro.

Problèmes et développement de Cyberpunk 2077

Personne ne peut nier que la première de Cyberpunk 2077 Ce n’était pas celle dont ils rêvaient sur CD Projekt, et ce week-end, un article de Bloomberg est sorti qui approfondit les problèmes du jeu lors de son développement. On parle de changements substantiels dans la conception de l’aventure et de ses systèmes, “fausses” manifestations le jeu à l’E3 2018, ou comment la plupart des travailleurs pensaient que le jeu serait prêt en 2022 au plus tôt, et en a averti la direction du studio.

Pour sa part, le chef du studio Adam Badowski a répondu un jour plus tard à quelques revendications de l’article, défendant la démo de l’E3 2018 et déclarant que les 20 travailleurs contactés par Bloomberg suppose à peine la majorité de l’étude, en référence à cette date de 2022 mentionnée dans la pièce. C’est une situation compliquée pour le studio, aussi bien en interne qu’en externe, dont nous verrons comment elle évolue cette année. En attendant, voici la critique de Cyberpunk 2077 sur PC.

