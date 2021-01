Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Bien qu’aujourd’hui la stigmatisation qui existe contre les jeux vidéo ait diminué, elle n’a pas complètement disparu et ce n’était qu’une question de temps avant que quelqu’un ne voie la montée en puissance de cette forme de divertissement en période de pandémie d’un point de vue négatif. Ce week-end, il est ressorti l’article de Matt Richtel, publié dans le New York Times, qui évoque l’augmentation des heures de jeu depuis l’année dernière et que cela déclenche l’alarme des parents et des spécialistes. La communauté n’a pas tenté de répondre et même le créateur de Xbox a fait de même pour défendre le jeune protagoniste de l’article.

Xbox Creator répond à l’article du New York Times sur les jeux vidéo

À travers une publication sur son compte Twitter officiel, Seamus Blackley, créateur de la première Xbox, s’est lancé pour défendre un mineur qui, avec ses parents, était le protagoniste de l’article Le temps d’écran des enfants s’est envolé dans la pandémie, alarmant Parents et chercheurs qui ont enflammé les esprits des joueurs. Selon Blackley, James Reichert, 14 ans, a été ridiculisé par la presse dans le monde et c’est quelque chose qui ne devrait pas être toléré. Il a même demandé l’aide de la communauté Twitter pour que quelqu’un puisse lui envoyer les coordonnées pour lui envoyer un colis spécial et lui faire du bien après la publication de l’article qui a fait le tour du monde.

J’ai l’intention d’envoyer une trousse de soins impressionnante au jeune John, donc si quelqu’un à Boulder connaît cette famille, veuillez me DM. Cet enfant a été insulté dans la presse, à l’international, et a besoin de notre soutien en tant que joueurs et développeurs. Nous pouvons le faire. J’en ai tellement marre de ces histoires! – Seamus Blackley (@SeamusBlackley) 17 janvier 2021

Bien que le contenu de l’article du New York Times ne diffère pas de ce qui a été dit contre les jeux vidéo pendant de nombreuses années, ce qui a dérangé la communauté et les gens en général était l’image qui est promue sur les jeux vidéo, symbolisée par le jeune Reichert qui tient un contrôle, porte des écouteurs et est accompagné de ses parents, dont les expressions faciales dénotent agacement et frustration. De même, la communauté a critiqué le fait que la phrase présumée que le père lui avait dite le jour du Nouvel An était mise en évidence: “Je t’ai laissé tomber en tant que père”.

Cet enfant aime jouer à la Xbox en quarantaine, et le Times a giflé une photo de ses parents déçus et une citation de son père qui dit «Je t’ai échoué en tant que fils» sur la * première page * pic.twitter.com/iPoGS8S5Rp – Andy Campbell (@AndyBCampbell) 17 janvier 2021

Quelle est votre opinion à ce sujet? La stigmatisation contre les jeux vidéo reviendra-t-elle maintenant qu’ils sont plus populaires que jamais?

