Il n’y aura pas non plus de correctif pour améliorer l’aspect technique de The Surge 2 sur PS5 et Xbox Series X.

Les fans de la saga The Surge devront attendre pour profiter d’un troisième opus. Cela a été confirmé Pont 13, le studio allemand responsable de la licence, via Twitter. L’équipe a déclaré ouvertement qu’elle travaillait sur un nouveau projet pour la nouvelle génération de consoles, mais elle a assuré que ce ne sera pas The Surge 3 comme l’ont souligné certaines rumeurs.

En réponse à un utilisateur du réseau social susmentionné, depuis Deck 13, ils ont confirmé qu’ils travaillaient sur un nouveau projet et que ce ne serait pas The Surge 3: “Il est temps pour quelque chose de nouveau”, disent-ils. De même, ils assurent également qu’ils aimeraient faire un patch pour The Surge 2 sur les consoles de nouvelle génération, mais indiquent que vos ressources sont entièrement consacrées au nouvel emploi qui, pour l’instant, on ne sait pas de quoi il s’agit.

Dans d’autres instructions du même fil, ils abandonnent ce ils vont abandonner le genre “soulslike” ce qu’ils ont montré avec The Surge et aussi avec Lords of the Fallen pour faire le saut vers quelque chose de différent. Mais comme nous le disons, il n’y a aucun indice sur ce qui arrivera Alliance Deck 13 avec Focus Home Interactive pour la nouvelle génération.

Pour l’instant, vous pouvez jeter un œil à notre analyse de The Surge 2, car il semble que ce sera le dernier opus de la marque, au moins dans un moment.

