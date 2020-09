Le développeur solo Alan Edwardes a révélé que Estranged: le départ, un jeu d’aventure à la première personne, sera lancé sur Switch au quatrième trimestre 2020.

Dit de « mélanger une riche aventure narrative à la première personne avec des décors d’action et des combats captivants », Estranged: The Departure est en fait né d’un Half Life 2 mod intitulé Estranged: Acte I, qui a reçu de nombreux commentaires positifs sur Steam. The Departure est une suite complète et autonome qui peut être jouée sans aucune connaissance de ce premier projet.

«Estranged: The Departure a été un travail d’amour pendant 6 ans et a été façonné par sa communauté pendant les 3 années où il était dans Steam Early Access», déclare le développeur Alan Edwardes. « Avec des débuts modestes en tant que mod et inspiré par des titres tels que Half-Life: 2, Estranged: The Departure comprend des thèmes de tir à la première personne traditionnels, avec une histoire engageante et un gameplay d’action / aventure. »

Voici une description et une liste de fonctionnalités:

Le jeu suit l’histoire d’un pêcheur échoué sur une île mystérieuse lors d’une violente tempête. Il ne sait pas que son aventure vient de commencer, et l’île en abrite plus qu’il n’y paraît.

Découvrez ce que l’île a en réserve en découvrant la secrète Arque Corporation, qui s’enfonce de plus en plus dans ses opérations dangereuses et aléatoires.

Fonctionnalités:

– Vivez l’aventure unique à la première personne

– Plongez-vous dans le riche récit et les personnages uniques

– Interagissez avec des objets, des ordinateurs et des journaux audio pour raconter des histoires environnementales

– Protégez-vous avec des fusils et des armes de mêlée, avec des combats de tir familiers

La sortie de Switch sera suivie d’un lancement sur Xbox One plus tard, bien que les prix n’aient pas encore été confirmés pour l’une ou l’autre des plates-formes.

Êtes-vous intrigué par celui-ci? Vous pensez l’ajouter à votre liste de souhaits Switch? Faites le nous savoir dans les commentaires.