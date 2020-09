Un autre bug est juste au coin de la rue dans Animal Crossing: New Horizons. L’événement de capture de bogues revient pour les joueurs de l’hémisphère nord ce samedi 26 septembre, et il est remarquable car il marque le dernier bug off de l’année pour les îles de l’hémisphère nord.

Comme auparavant, le Bug Off se déroulera de 9h00 à 18h00. L’événement est organisé par Flick, qui sera stationné sur la place de votre ville tout au long de la journée. Au fur et à mesure que vous attrapez des bogues, vous gagnerez des points qui peuvent être échangés contre des objets et des meubles exclusifs sur le thème des bogues, et vous recevrez des trophées de bogues lorsque vous atteindrez certains jalons. Vous pouvez en savoir plus sur l’événement dans notre guide Animal Crossing Bug Off.

Le Bug Off est une activité d’été dans Animal Crossing, donc la prochaine fois qu’il reviendra dans les îles de l’hémisphère nord est en juin 2021. Cependant, les joueurs de l’hémisphère sud auront bientôt la chance de participer à l’événement; le premier Bug Off pour les îles de l’hémisphère sud aura lieu le 21 novembre, et il reviendra tous les trois samedis de décembre, janvier et février.

Alors que le Bug Off touche peut-être à sa fin cette année pour les joueurs de l’hémisphère nord, l’automne ne fait que commencer. À l’heure actuelle, deux nouveaux matériaux d’artisanat saisonniers – des pommes de pin et des glands – font leur apparition dans les arbres et peuvent être utilisés pour créer des recettes de bricolage automnales. Il reste encore un peu de temps pour récupérer les articles saisonniers de septembre, le sac à dos des vendanges et le tapis de lune.

La mise à jour d’automne pour Animal Crossing est également à l’horizon. Nintendo n’a pas encore annoncé quand exactement cela arrivera, mais la société a précédemment annoncé qu’elle présenterait Jack, le tsar à tête de citrouille d’Halloween. Et bien que nous ne sachions pas encore quand la mise à jour d’automne sera déployée, cela n’a pas empêché certains joueurs de se préparer pour Halloween.

Vous avez besoin d’un navigateur compatible JavaScript pour regarder des vidéos.

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible avec la vidéo HTML5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez saisir votre date de naissance pour visionner cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les règles de GameSpot

Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

Lecture en cours: chaque élément de l’ensemble de sirène de Pascal dans Animal Crossing: New Horizons

GameSpot peut obtenir une commission sur les offres de vente au détail.