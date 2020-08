Capture d’écran: Gearbox

Aujourd’hui, Gearbox a annoncé la quatrième et dernière extension de campagne prévue pour Borderlands 3. Elle s’appelle Psycho Krieg and the Fantastic Fustercluck, et elle entre dans la psyché d’un Psycho. Il sort le 10 septembre.

Les psychos, bien sûr, sont un type d’ennemi courant dans la série Borderlands. Borderlands 2 a donné aux joueurs une chance de jouer en tant que Psycho nommé Krieg, non pas comme l’un des quatre premiers chasseurs de coffre-fort, mais comme un personnage bonus supplémentaire qui a rejoint la liste après le lancement. Même s’il jouait maladroitement et avait un arbre de compétences plus axé sur les poings que sur les 87 armes à feu bajillion, le gars est apparemment assez populaire pour le traitement complet du DLC.

Dans Fantastic Fustercluck, la scientifique Patricia Tannis (un autre pilier de la série) pense qu’elle a déchiffré le code expliquant pourquoi les Psychos sont si sujets à la violence. Soi-disant, ils sont rendus fous par la connaissance d’un endroit appelé «Vaulthalla». De plus, le secret pour le découvrir existe au plus profond de l’esprit de Krieg. Puisqu’il s’agit d’un jeu Borderlands, c’est naturellement là que vous vous retrouverez. Cela a l’air assez ridicule:

L’arrivée de cet add-on augmentera également la limite de niveau pour tous les joueurs de Borderlands 3 de 60 à 65. C’est la limite de niveau finale prévue pour le jeu, du moins pour le moment. Si nous savons à quel point Borderlands peut devenir explosif, vous en aurez besoin pour survivre au Fantastic Fustercluck.