Il y a des moments où, pour quelque raison que ce soit, nous manquons des informations dont la signification pour le monde des jeux vidéo est évidente. Chez NextN, nous savons que nous ne sommes pas omniprésents. Cependant, l’image de Takaya Imamura quittant les bureaux de Nintendo ne peut, loin de là, être laissée pour compte.

Et c’est justement Takaya Imamura lui-même en charge de partager, via son profil officiel sur Facebook, une image de lui aux portes du siège de Nintendo à Kyoto avec le message suivant:

C’est mon dernier jour de travail. J’ai pris un selfie à côté du bureau vide. Je suppose que je ne reviendrai plus ici. Comme prévu, cela me manquera.

Plusieurs utilisateurs pleins d’espoir ont ajouté que le départ de ces installations vides est probablement dû à la pandémie. Cependant, Imamura lui-même semble le dire clairement en soulignant qu’il ne reviendra probablement pas dans ces établissements. Pour ceux qui ne le savent pas, Takaya a 32 ans de travail chez Nintendo derrière lui, il est designer pour Tingle et a participé à certaines des franchises les plus emblématiques du Big N, telles que The Legend of Zelda: Majora’s Mask, F-Zero, Star Fox ou Super Smash Bros., pour n’en nommer que quelques-uns. Et non, avoir sa présence en tant que PNJ dans Majora’s Mask lui-même était inestimable.

Qu’as-tu pensé des adieux d’Imamura? Sans aucun doute, avec son départ, Nintendo a perdu un atout inestimable. Et cela, toujours, nous le répétons, toujours, est une mauvaise nouvelle pour le monde des jeux vidéo.

