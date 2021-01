Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

L’industrie du jeu vidéo continue d’évoluer. La nouvelle année vient de commencer et un développeur de 343 Industries a décidé de la démarrer avec un changement important, car il a révélé qu’il avait quitté le studio pour entreprendre une nouvelle étape chez l’un des développeurs en charge de Darksiders.

Le développeur Kolbe Payne a fait savoir à travers ses réseaux sociaux qu’il venait de quitter son poste de concepteur de niveaux de campagne et de gameplay au studio Microsoft 343 Industries. Selon le créateur, aujourd’hui, le 8 janvier, était son dernier jour en studio, après une période de travail avec une modalité contractuelle qui a débuté en avril 2019.

Le développeur a dit au revoir au studio où il a travaillé pendant près de 2 ans avec quelques images dans lesquelles il est vu dans le bureau de 343 Industries avec une statue du Master Chief derrière lui. “A plus tard cette année, Master Chief”, a commenté le développeur, qui espère jouer les débuts du nouvel opus de la série en tant que fan.

Dans le cas où vous l’avez manqué: un vétéran de Halo est revenu dans 343 Industries pour aider au lancement de Halo Infinite.

Je vous verrai plus tard cette année Chef. pic.twitter.com/3QxLLZumL0 – Kolbe Payne ✊🏽✊🏾✊🏿 (@kolbepayne) 8 janvier 2021

Kolbe Payne rejoint un studio THQ Nordic

Peu de temps avant son départ du studio, Payne a déclaré qu’il était “excité pour l’avenir” et a informé ses abonnés que sa prochaine étape de sa carrière sera de travailler chez Gunfire Games, un studio de développement situé à Austin, au Texas, mieux connu pour son travail sur Darksiders III, le dernier opus de la série principale.

Gunfire Games était le studio chargé de développer également les jeux sortis en 2019 et 2020 Remnant: From the Ashes et Chronos: Before the Ashes, respectivement. Aucun nouveau projet Gunfire Games n’est encore connu, il est donc difficile de dire sur quel jeu Payne commencera à travailler, mais il le fera en tant que Junior Level Designer dans ce studio.

Il est temps que je mette à jour ça! Aujourd’hui est mon dernier jour sur Halo Infinite. Excité pour l’avenir. 💚 pic.twitter.com/dGY7eoABzh – Kolbe Payne ✊🏽✊🏾✊🏿 (@kolbepayne) 7 janvier 2021

Que pensez-vous de l’intégration de cette nouvelle création à Gunfire Games? Dites le nous dans les commentaires.

Payne a quitté le studio qui se concentre sur Halo Infinite dans la dernière étape de développement du titre, qui a dû être retardée il y a quelques mois. Il n’y a pas encore de date de sortie, mais il devrait arriver sur le marché à l’automne de cette année.

Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à Halo Infinite et Gunfire Games en cliquant sur leurs noms respectifs.

Restez informé avec nous à LEVEL UP.

La source