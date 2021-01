La version informatique de la PlayStation précédemment exclusive continuera à recevoir des correctifs.

Le lancement de Horizon: édition complète de Zero Dawn sur PC l’été dernier, c’était tout un événement, surtout si l’on considère à quel point Sony est protecteur avec les adresses IP vedettes de PlayStation; Mais c’était aussi un problème quelque peu problématique, de nombreux fans manifestant des problèmes de stabilité et de performances. À ce jour, cependant, avec un nombre de joueurs inférieur et un bon bilan de patch derrière lui, Guerre déplacer votre les priorités.

Sur son blog officiel, le studio néerlandais recueille les notes de patch pour le nouveau mise à jour 1.10, qui inclut des correctifs pour certains bugs mineurs, accompagnant le message d’un commentaire qui se lit comme suit: “Alors que notre équipe continue de développer notre nouveau jeu, Horizon: Forbidden West, nous réduire le taux de mises à jour pour Horizon Zero Dawn Complete Edition sur PC après ce patch. Veuillez noter que nous continuerons à surveiller nos canaux communautaires comme d’habitude. “

Comme vous pouvez le voir, ce n’est rien de plus qu’un mouvement logique lors du développement d’un jeu aussi grand que (on l’imagine) ce nouvel opus sera. La dernière fois que nous avons entendu parler du projet, c’était en septembre 2020, et nous ne le reverrons probablement pas avant le printemps … ou peut-être l’été.

Horizon Zero Dawn et l’arrivée des jeux PlayStation sur PC

Bien que Microsoft nous ait habitués à ce que leurs jeux apparaissent simultanément sur Xbox et PC (souvent, même dans des magasins tiers comme Steam), la vérité est que Sony il se caractérise par un contrôle plus strict de ses IP. Au cours des dernières années, cependant, tendance a évolué très lentement: la tendance a commencé avec la séparation de Quantic Dream qui a conduit à la publication de jeux comme Detroit Become Human sur ordinateur, suivi de Death Stranding avec un contenu exclusif – Kojima Productions est toujours un studio extérieur, bien qu’il ait gardé un relation étroite avec Sony – et enfin, le cas d’Horizon.

En attendant des indices sur une éventuelle adaptation tardive sur PC, Forbidden West devrait frapper PS5 et PS4. De la même manière, il faudra attendre d’autres adaptations éventuelles d’anciens jeux à l’ordinateur. Et si vous pensez qu’une telle chose ne peut pas arriver, rappelez-vous qu’aujourd’hui, il est possible de voir Kratos danser avec le Master Chief à Fortnite depuis une Nintendo Switch.

En savoir plus: Horizon Zero Dawn et Guerrilla Games.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');