Hello Games a été très occupé depuis la sortie de No Man’s Sky, mettant tellement à jour le jeu que GameSpot l’a revu trois fois, augmentant le score de 7/10 à 9/10 en cours de route. Le studio a récemment publié The Last Campfire, une aventure plus petite sans exploration planétaire. Maintenant, le studio regarde vers l’avenir et le travail sur un nouveau jeu plus grand a commencé.

S’adressant à Polygon, le fondateur du studio Hello Games, Sean Murray, a parlé de ce que la société fait actuellement, affirmant qu’ils travaillaient sur « un jeu énorme et ambitieux », similaire à No Man’s Sky. Murray, qui travaillait auparavant chez EA et a développé « beaucoup de suites », tient à faire un autre projet passionnant, affirmant que Hello Games s’est formé pour créer les jeux qu’ils « ont toujours voulu créer ».

Murray dit que No Man’s Sky a vu le jour à la suite d’une «crise de la quarantaine» et que The Last Campfire a été réalisé par seulement trois personnes (le studio est composé de 26 employés). La moitié du reste de l’équipe a travaillé sur le prochain projet de l’équipe, qui est censé être un grand projet.

Murray réfléchit également sur le chemin emprunté par No Man’s Sky pour sortir dans l’article, se disant heureux de la façon dont les choses se sont terminées avec le jeu après un début difficile. « Là où nous avons fini avec le jeu, où nous avons joué des centaines de millions d’heures et une communauté vraiment heureuse et tout ce genre de choses, vous savez, je suis d’accord avec cet accord que nous avons conclu », dit-il. .

« Je considère qu’environ la moitié de ce que nous avons fait – et beaucoup de domaines où nous avons eu des problèmes, je pense, où nous étions naïfs – nous n’avions pas vraiment besoin de faire et nous aurions eu le même niveau de succès », at-il réfléchit aux premières opportunités de presse du jeu. « De nombreuses opportunités se sont présentées à nous, et on nous a dit qu’elles étaient les bonnes choses à faire et je regarde en arrière et je ne suis pas sûr qu’elles aient été super, super importantes pour le résultat global. »

Murray ne partage aucun détail sur le prochain projet, et à en juger par ces citations, il faudra peut-être un certain temps avant que Hello Games ne le révèle.

La dernière mise à jour majeure de No Man’s Sky était Désolation, qui a ajouté au jeu un vaisseau spatial abandonné effrayant.

No Man's Sky – Bande-annonce Exo Mech

