Chez 343 Industries, ils sont conscients que le silence qu’ils ont gardé sur Halo Infinite a été plus grand qu’ils ne le souhaiteraient.

S’il y a un jeu qui préoccupe beaucoup, c’est Halo Infinite. L’idée était que la nouvelle aventure du Master chef a été mis en vente en novembre de cette année pour accompagner la Xbox Series X / S dans son lancement, mais en raison de divers revers, il a été retardé jusqu’en août 2021. Quelle est la raison d’une telle décision? Eh bien, c’est quelque chose dont l’un des membres de l’équipe de développement du jeu a récemment décidé de parler.

Il a dit qu’il comprenait parfaitement la frustration ressentie par ses partisansBrian Jarrard, directeur des communications chez 343 Industries, a évoqué le problème avec de nombreux fans consternés via Twitter. Il a déclaré qu’il comprenait parfaitement la frustration ressentie par ses partisans, d’autant plus que les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Il a également expliqué que 2020 a été une année différente et unique, pleine de défis, et pour cette raison même, le chemin qui a parcouru le jeu a été très compliqué.

Les paroles de Jarrard s’ajoutent à celles du responsable de la communauté de compte Halo, John Junyszek. Il y a quelques jours, il a également reconnu que la période de silence que le studio a traversée s’est allongée plus qu’il ne le souhaiterait, mais il sait qu’ils l’ont fait pour garantir de belles surprises pour le moment où ils décident de nous montrer quelque chose de concret. .

D’autre part le patron de la Xbox lui-même, Phil SpencerIl préfère voir tout cela du côté positif Pour le manager, le fait que le jeu ait été retardé signifie qu’il sortira à un meilleur moment, quand il n’y a plus de rapports de problèmes de pénurie de consoles Xbox Series X / S sur le marché.

