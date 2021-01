Nacon semble avoir le dessus, lançant un message peu flatteur pour Frogwares.

Retour en août 2020: Le jeu d’aventure et d’enquête The Sinking City disparaît des magasins numériques. Frogwares, l’équipe de développement, discute des lacunes juridiques avec l’éditeur Nacon (anciennement Bigben Interactive) qui entraînent des retards de paiement et des litiges concernant la propriété du code. Le jeu ne se démarquera peut-être jamais trop dans les critiques ou les ventes, mais pour un petit studio, la situation était critique. Aujourd’hui, l’affaire fait un pas en avant.

La ville qui coule Est revenu à plusieurs magasins comme Steam – curieusement, il n’a jamais quitté Origin – mais il semble que le jugement soit pour le moment en faveur de l’éditeur français: selon un nouvelle déclaration, le juge détermine que “Frogwares a clôturé le contrat de manière illégitime”, et qu’à titre préventif, ledit contrat se poursuivra jusqu’à son expiration ou un nouvel accord entre les deux parties. En d’autres termes, Frogwares n’a pas de contrôle sur la façon dont le jeu est publié pour le moment.

Tous les DLC ou mises à jour peuvent ne pas être disponibles Nacon explique également qu’il existe des «aspects en ligne» du jeu qui échappent à son contrôle et dont la disponibilité dépend de la volonté de Frogwares. Étant un jeu solo, il est probable qu’ils se réfèrent à des skins, des mises à jour et d’autres types de contenu supplémentaire: il n’y a pas de modes coopératifs ou compétitifs dans le programme.

Dans 3DJuegos, notre collègue Alberto Pastor a valorisé The Sinking City d’une manière positive, en particulier par rapport aux autres jeux vidéo basés sur l’horreur cosmique: “le jeu se sent limité à bien des égards, mais c’est l’une des meilleures expériences basées sur le travail du auteur de Dans les montagnes de la folie [H.P. Lovecraft]”.

En savoir plus: The Sinking City et Nacon Games.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');