Les employés de Scavengers Studio parlent d’un environnement de travail dangereux en raison de leurs actions.

Studio de récupérateurs C’est un nom qui ne semble sûrement pas familier à beaucoup d’entre vous. Mais si nous mentionnons le projet Darwin, il est possible que quelque chose vienne à l’esprit. Et, si on dit aussi que le studio a présenté son nouveau jeu, Season, lors du gala The Game Awards, peut-être que vous les reconnaîtrez déjà. Ce jeu raconte l’histoire d’une jeune femme qui quitte la communauté fermée dans laquelle elle vivait, pour explorer le monde libre pour la première fois lors d’un road trip. Une expérience agréablement loin de celui que vivent les ouvriers, et surtout les ouvriers, par Scavengers, selon un nouveau rapport.

L’étude n’a pas de département RH. H H.Dans l’industrie du jeu, ils recueillent les témoignages de 9 employés et anciens employés de cette petite étude de 40 personnes situées au Canada, qui parlent tous de un environnement de travail toxique. Cas de harcèlement sexuel sans conséquences, insultes et agressions personnelles, harcèlement d’employés au travail, et tout cela avec la même origine: Simon Darveau, directeur créatif et co-fondateur du studio, soutenu par Amélie Lamarche, co-fondatrice de Scavengers et son ancien partenaire romantique, actuellement à la tête du studio.

Les multiples témoignages recueillis par les médias précités parlent principalement de un climat hostile envers les femmes, créé par Darveau et initié par d’autres travailleurs avec lesquels il entretenait une relation étroite. Les commentaires blessants et condescendants envers les femmes étaient fréquents, et l’opinion était méprisée de travailleurs ayant une vaste expérience antérieure dans le secteur et dans leur domaine, du fait qu’ils sont des femmes. Bien sûr, ils signalent également plusieurs cas de harcèlement sexuel et attouchements aux employées, tant au quotidien que lors de fêtes d’entreprise, décrivant Darveau comme «un prédateur».

Bande-annonce d’annonce de saison pour PS5 et PC

Plusieurs salariés ont démissionné après cette fête 2019Un exemple qu’ils mentionnent est une fête 2019 dans lequel, à la suite des nombreux harcèlements d’un Darveau ivre, un employé a démissionné de l’entreprise le lundi suivant, et encore un autre a fait peu de temps après. Étant un petit studio, Scavengers n’a pas de département de Ressources humaines capable d’agir dans ces cas. Et comme le directeur de l’entreprise, Lamarche, avait une relation personnelle avec Darveau, l’entreprise n’a jamais pris de mesures efficaces pour freiner ses comportements; ni leurs employés ne font confiance être en mesure de déposer des plaintes. Une attitude toxique, qui a également influencé son traitement général des travailleurs.

À l’exception de son groupe de confiance, les employés de Scavengers affirment que Darveau traite tout le monde employés comme “jetables”. Non seulement il a mal parlé de leur travail et les a ouvertement insultés lorsqu’il discutait avec d’autres personnes, mais, de manière systématique, travail dégradé de vos employés hurlant. Plusieurs témoignages parlent de un cas de 2018 où le directeur créatif s’est enfermé dans une pièce avec un employé, et a commencé à le critiquer si fort que tout pouvait être entendu de l’extérieur. Ledit employé a quitté l’entreprise un jour plus tard, et ce n’était pas le seul événement similaire.

Darveau a souvent dénigré le travail de ses employésIls affirment également que Darveau utilisé la promesse de promotions et de meilleures conditions pour motiver vos travailleurs à travailler plus dur, et puis ignorer leurs promesses et refusez ces récompenses. D’autres parlent d’une personnalité enfantine, d’une personne capable de nier la parole à un travailleur pendant des mois pour être contre lui. Et de quelqu’un incapable de mener un projet au bon port. “Chaque jeu suit le même schéma. Créez une vision du jeu, vendez-le à l’équipe et aux éditeurs, mais il n’y a pas de design, il n’y a pas de plan concret, et il n’y a pas de vrai jeu à la fin“.

Darwin Project, le titre Scavengers le plus connu

“Les personnes qui travaillent sur le jeu essaient de faire de leur mieux, mais toute l’entreprise a été construite autour de l’idée de créer des prototypes, recevez de l’argent des éditeurs, et recommencez », explique l’un des employés de Games Industry.« Il n’y a pas de véritable objectif de publier un jeu de qualité, il n’y a pas de processus pour cela. “En fait, une des craintes de l’équipe était que Darveau arrêterait de travailler au projet Darwin et était intéressé par Season, quelque chose qui s’est finalement produit et l’a conduit à appliquer vos modifications contre le design que leurs responsables créatifs avaient déjà décidé.

Lamarche est pire, car elle a dissimulé beaucoup de choses qu’il a faites Travailleur anonymeIl y a plusieurs cas et témoignages mentionnés dans l’article, trop nombreux pour les reproduire tous dans cette actualité. Mais, si quelque chose, vous aurez remarqué que les incidents les plus graves ils sont tous de il y’a deux ans, peu avant que Darveau ne cède le poste de PDG à Amélie Lamarche. Bien que les travailleurs soutiennent que les mesures prises par l’étude pour réduire ces cas sont insuffisantes, notamment en l’absence d’un service des ressources humaines et de la relation entre Darveau et le dirigeant actuel, la société affirme que certains témoignages de l’article “ont été exagérés ou manquent de contexte”, bien qu’ils aient refusé de préciser lesquels d’entre eux sont ceux qu’ils considèrent comme faux.

Aussi ils ont publié une déclaration aux médias précités, où ils affirment avoir pris des mesures positives en matière d’environnement de travail dans leurs bureaux, mesures de mise en œuvre pour éviter le harcèlement et réformer votre adresse: “[En 2019] Lamarche a commencé à créer une équipe de direction composé d’employés compétents pour diriger l’entreprise dans sa mission de créer de nouvelles expériences de jeu […] Depuis, la nouvelle équipe a créé une atmosphère de calme et de bonheur sur le lieu de travail, où les talents s’épanouissent autour de projets passionnants et dynamiques où les différences [entre las personas] sont appréciés. “

Parallèlement à cela, l’industrie des jeux prétend avoir eu accès à une feuille de mesure étude interne qui, selon eux, est pratiquement identique au modèle officiel générique téléchargeable sur le site Web du gouvernement du Québec. «Darveau a beaucoup de charisme, et il s’en tire souvent», dit un autre des ouvriers, «mais Lamarche est pire. elle a couvert beaucoup de choses ce qu’il a fait ou ce qu’il fait. “Ce n’est pas le seul cas similaire découvert par Games Industry ces derniers mois, qui a déjà fait un article sur le harcèlement sexuel au sein de Twitch.

En savoir plus sur: Scavengers Studio, Harassment, Abuses et Darwin Project.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');