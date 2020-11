Paul Rustchynsky a également déclaré qu’il y avait de très faibles chances d’un remaster ou d’une suite de MotorStorm.

L’arrivée de la nouvelle génération sert également à vous donner une nouvelle vie aux titres des consoles précédentes. Dans le cas de la PlayStation 5, nous constatons de très bonnes améliorations dans certains jeux PS4, comme Ghost of Tsushima, qui atteindra 60 fps. Eh bien, certains utilisateurs se demandent si Driveclub, le jeu de conduite pour PlayStation 4, aura des améliorations et son directeur a répondu à ces doutes.

Sony a Gran Turismo comme franchise clé et le coût d’une remasterisation DriveClub serait une fortune Paul RustchynskyPaul Rustchynsky, qui est actuellement chez Avalanche Studios Group, a été le directeur de certains des jeux de conduite les plus appréciés de ces dernières années, exclusifs à Play Station, Driveclub et MotorStorm. Sur son compte Twitter personnel, Rustchynsky a indiqué que il ne faut pas s’attendre à des améliorations Les performances du Driveclub sur PlayStation 5 lorsque les images par seconde sont verrouillées.

“Il n’y aura pas de mises à jour importantes En tant que tel. Les images par seconde sont limitées à 30 fps et la résolution à 1080p. Même les temps de chargement étaient déjà incroyables “, a-t-il déclaré. De plus, le créateur a commenté qu’il voyait peu probable qu’il y a une remasterisation, une mise à jour ou même une suite au jeu vidéo. “Sony a Gran Turismo comme franchise clé et le coût de la remasterisation serait un fortune en licences“, a assuré.

Et qu’en est-il de la saga MotorStorm? Pas de bonnes nouvelles non plus, Malheureusement. L’ancien réalisateur ne pense pas non plus que penser à un remastering ou à une suite soit réaliste, même s’il laisse une petite porte ouverte: «Sony détient la propriété intellectuelle et Je pourrais la ressusciter à tout moment, mais je ne suis au courant d’aucun projet en cours. Je dirais que les chances sont faibles, mais je ne l’exclurais pas. Alors garder espoir! “.

Enfin, Rustchynsky a clairement indiqué que personne Il ne lui a rien dit sur un nouveau projet en relation avec ces jeux vidéo, mais que serait ravis participer si les circonstances étaient correctes. Driveclub a mis fin à sa vie et a disparu du PS Store en raison de problèmes de licence, ce qui était un résultat assez difficile pour un grand jeu. Il est intéressant de nous rappeler que le prochain grande exclusivité La voiture de conduite de Sony, Gran Turismo 7, devrait sortir au premier semestre 2021.

