Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 08/12/2020 15h14

Comme vous le savez peut-être déjà, le film de Chasseur de monstre a commencé sur le pied gauche. Lors de sa première en Chine, plusieurs téléspectateurs ont qualifié le film d’offensif et de raciste pour un commentaire. De cette manière, le long métrage a été retiré des salles. Maintenant, Paul WS Anderson, le directeur, a présenté des excuses à cet égard.

La phrase en question était «Chinois, japonais, genoux sales; regarde ça?”. Au cours du week-end, il a été rapporté que les cinémas en Chine avaient annulé toutes les performances de Monster Hunter au milieu des plaintes de centaines de téléspectateurs, provoquant la sortie soudaine des chambres. Voici les excuses d’Anderson:

«Je suis dévasté qu’une ligne de Monster Hunter ait offensé le public chinois. Je m’excuse pour tout inconfort que cette ligne et son interprétation ont pu causer. Le film se veut un divertissement amusant. Nous avons supprimé cette partie du film, car nous n’avons jamais eu l’intention de manquer de respect ou de discriminer qui que ce soit. Au contraire, notre film parle d’unité ».

De la même forme, MC Jin, acteur d’origine chinoise, a également présenté des excuses sur son compte Instagram: “J’ai ressenti le besoin d’aborder cette situation car ce qui est en jeu n’est pas ma carrière, mais quelque chose d’encore plus cher à mon cœur: mes racines.”

Pour le moment, on ne sait pas si Monster Hunter reviendra en salles en Chine, ou non, ce qui aurait un impact négatif sur les revenus prévus pour le film. Enfin, il a été révélé que le film a de nouveau changé sa date de sortie et ne sera plus disponible le 25 décembre, mais le 18 décembre. Sur des sujets connexes, Monster Hunter World a une collaboration avec le long métrage.

Via: Date limite

