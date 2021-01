Tomonobu Itagaki fonde Itagaki Games et ouvre la porte à un achat pour faire partie des Xbox Game Studios.

Tomonobu Itagaki fonde Itagaki Games, pardonne la redondance. Le créateur de la saga Dead or Alive, et le responsable de la relance de Ninja Gaiden en 2004, revient sur le ring à la tête de son propre studio et est plus que disposé à revenir travailler avec Xbox dans le futur, ou même à acquérir par eux. En cela, rappelons-nous, Itagaki avait quitté Valhalla Game Studios en 2017 après avoir développé Devil’s Third en tant que réalisateur.

Le fait est que Itagaki revient à l’action, une nouvelle qu’il a publiée lui-même sur son compte Facebook personnel, mais qui provient de ses déclarations inédites dans cet article récent sur l’histoire de la Xbox que Bloomberg publie. «Au cours des 4 dernières années, je me suis consacré à la formation de nouveaux développeurs, mais maintenant j’ai envie Je veux jouer à nouveau, et je viens de créer une entreprise dans ce but. “Rappelez-vous que les déclarations d’Itagaki concernaient un article sur Xbox, et le créateur a montré prédisposé à un achat par le Redmond.

Tomonobu Itagaki, en son temps avec Valhalla Game Studios.

Si Xbox me contacte, ce serait mon honneur Tomonobu ItagakiLorsqu’on lui a demandé ce qu’il ferait si Microsoft essayait d’acheter des jeux Itagaki, le créateur mentionne que “si vous me contactez, ce serait un honneur pour moi“Ce n’est pas en vain que les jeux Itagaki ont été liés à bien des égards aux consoles Xbox, et cela est dû à la confiance du créateur dans la marque. Si Microsoft frappait à sa porte, Itagaki” recommencerait avec les questions que j’ai fait seamus [Blackley, creador de la primera Xbox] il y a deux décennies. À l’époque, je lui ai demandé «êtes-vous sûr de pouvoir battre la PS2? Et elle a dit oui “.

«Il m’a dit: ‘Xbox s’appelle Project Midway et nous allons obtenir la suprématie avec.’ C’est pourquoi je lui ai fait confiance, et en effet J’ai créé des jeux exclusifs Xbox pendant environ 10 ans“. Pour le moment, on ne sait pas sur quels projets Itagaki Games travaille, si cela fonctionne déjà dans certains, bien que le fondateur du studio semble être clair qu’il veut travailler à nouveau avec la Xbox. deuxième studio japonais Xbox?

Microsoft achète Bethesda et Xbox reprend Tango Gameworks

L’achat de ZeniMax par Microsoft a été l’un des attentats de 2020. Et en fait, l’une des acquisitions les plus ambitieuses de l’industrie à ce jour. Avec votre achat, des entreprises comme Bethesda, Arkane, id Software ou MachineGames feront partie de la famille Redmond, mais il y a eu aussi un événement très intéressant: Jeux de Tango devient le premier studio Xbox japonais.

Par le passé, la marque a clairement indiqué ses intentions d’étendre son influence sur le marché japonais et la création du nouveau Étude Tomonobu Itagaki Cela semble être l’occasion idéale de compléter l’offre Xbox Game Studios. Ou, du moins, son créateur est prêt à collaborer à nouveau avec la marque. Nous verrons si Phil Spencer saisit l’opportunité, mais en attendant, nous vous invitons à revoir l’analyse des Xbox Series X et S sur notre site Web si vous n’avez pas encore essayé leurs nouvelles consoles.

