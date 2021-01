Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

La 7e génération de consoles, à laquelle Sony a participé avec sa PlayStation 3, est rappelée par les utilisateurs de cette société pour les différentes propositions exclusives produites par ses studios internes. L’un des meilleurs faits est précisément Marionnettiste, mais il n’a malheureusement pas reçu l’attention qu’il méritait. La franchise a été calme ces dernières années, mais son créateur aimerait la ramener.

Puppeteer est un titre de plate-forme géré par SIE Japan Studio, l’un des développeurs internes de PlayStation qui a été très actif pendant le cycle PlayStation 3, car il a travaillé sur plusieurs adresses IP originales et Gavin Moore, directeur du studio qui a récemment repris. de Demon’s Souls pour PlayStation 5, il y a participé en tant que réalisateur.

Eh bien, sur Twitter, un utilisateur a fait remarquer à Moore qu’il était temps de développer une remasterisation de Puppeteer, profitant du fait qu’une nouvelle console est déjà sur le marché. Fait intéressant, Moore a non seulement accepté, mais a mentionné qu’il aimerait faire Puppeteer 2 à la place, car il pense qu ‘«il y a beaucoup d’histoires à raconter». Malheureusement, et comme d’habitude, Gavin Moore a clairement indiqué que ce n’était pas sa décision, donc Sony et PlayStation devraient d’abord donner le feu vert à un projet similaire.

Oui mais ce n’est pas ma décision. Je préfère faire un marionnettiste 2. Il y a beaucoup d’histoires à raconter. – gavin moore (@GavinmGavin) 8 janvier 2021

Qu’est-ce que Puppeteer?

Si vous n’êtes pas familier avec Puppeteer, laissez-nous vous dire qu’il s’agit d’un titre de plateforme de haute qualité que beaucoup considèrent comme l’un des plus sous-estimés sur PlayStation 3. Beaucoup attribuent cela à être le cas parce que le jeu de plateforme d’aventure est sorti en 2013 , 2 mois avant l’arrivée de la PlayStation 4, ce qui a fait qu’elle n’a pas fait beaucoup d’attention.

Quant au jeu, nous vous informons qu’il raconte l’histoire de Kutaro, une marionnette qui peut interagir dans les niveaux à l’aide de ciseaux et tout est présenté comme s’il s’agissait d’une représentation théâtrale ou d’un théâtre de marionnettes, dans lequel les personnages sont des marionnettes. Tout au long de l’aventure, il sera possible de visiter divers endroits et la mécanique réside dans l’utilisation de têtes de marionnettes qui vous permettent d’interagir avec les éléments et les personnages de ces décors et de découvrir des histoires intéressantes. Nous lui avons donné un 9.1 dans notre examen, donc si vous avez la chance de le jouer, nous vous recommandons vivement de le faire.

Que penses-tu de cela? Avez-vous joué à Puppeteer? Souhaitez-vous que PlayStation autorise le développement d’un nouvel opus de la série? Dites le nous dans les commentaires.

Puisque nous parlons de SIE Japan Studio, nous en profitons pour vous dire qu’elle est la développeur en charge de la franchise Astro et que sa dernière création était Astro’s Playroom (Team Asobi) et Demon’s Souls. Récemment, cette étude a attiré l’attention car elle a perdu d’importantes créations et des rapports indiquent qu’en raison du manque d’intérêt de Sony pour le marché japonais, sa force créative pourrait être affectée.

Puppeteer a fait ses débuts en 2013 exclusivement pour PlayStation 3, vous pouvez en savoir plus sur lui en visitant son dossier ou en consultant notre avis écrit.

