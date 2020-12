Todd Howard, producteur exécutif de la série The Elder Scrolls, donne son point de vue sur les aventures de ce type.

Les jeux vidéo du monde ouvert Ils s’engagent à proposer de plus en plus d’options pour que les joueurs se perdent pendant des heures et des heures dans les lieux des œuvres de ce style. Mais dans ces bac à sable on retrouve plusieurs styles; parmi eux, ceux qui prônent d’énormes scénarios dans lesquels se perdre et dans lesquels, parfois, ils manquent des tâches à accomplir.

C’est ce dont il a parlé Todd Howard, réalisateur de Skyrim et producteur exécutif de la saga The Elder Scrolls, qui déclare dans une interview pour The Guardian que la taille des jeux en monde ouvert ne devrait pas être si importante, mais qu’il est plus important que le cadre soit réactif et cela varie en fonction des décisions et des actions prises par les utilisateurs tout au long du jeu.

Howard parie sur des mondes ouverts plus réactifs qu’extensifsHoward admet qu’il aimerait voir plus de réactivité dans les mondes du jeu pour que les joueurs puissent s’exprimer. «Poursuivre l’échelle pour son propre bénéfice n’est pas toujours le meilleur objectif», explique le créateur, parlant des avantages de ce type de proposition dans la nouvelle génération de consoles. En même temps, cela indique que l’un des points forts de la PS5 et de la Xbox Series X est que maintenant, avec moins de temps de chargement et plus rapidement, les utilisateurs pourront profiter des jeux pendant des heures d’une manière plus accessible et plus simple.

Quelques déclarations qui nous laissent vouloir en savoir plus sur Starfield, le prochain travail dirigé par Howard; bien que la lecture entre les lignes puisse être des indices pour savoir où les intentions peuvent aller de l’un des prochains projets de Bethesda, société rachetée il y a quelques mois par Xbox pour un montant de 7,5 milliards de dollars.

En savoir plus: Bethesda, Todd Howard, Starfield et Sandbox.

