S’il y a une boule rose très connue dans le monde des jeux vidéo, c’est Kirby, qui a été créé il y a quelques années par Masahiro Sakurai, le directeur de la saga Super Smash Bros. Cependant, Sakurai n’est plus activement impliqué dans le développement des jeux de ce personnage, donc cette fois qui a laissé quelques mots sur l’avenir de cette “créature” a été Shinya Kumazaki, l’actuel directeur de la série de jeux, dans une nouvelle publication du célèbre magazine japonais Famitsu. Allons-nous voir un nouveau jeu de ce personnage au cours de la prochaine année 2021?

Les officiels de Kirby continuent de travailler dur pour surprendre les fans du ballon rose

Kirby a joué dans de nombreux jeux tout au long de son histoire, le dernier étant Kirby Fighters 2, disponible numériquement via l’eShop Nintendo Switch. Cependant, et comme c’est plus que normal, ses plus fans se demandent quel sera son avenir et maintenant Kumazaki, l’actuel directeur des jeux, a laissé quelques mots:

Bien que je ne puisse pas encore parler de notre prochain match, HAL a fêté ses 40 ans cette année! Nous travaillons pour voir ce que veut le public et pour voir quel devrait être le prochain défi auquel nous devons faire face. Il y a de nombreuses choses que les créateurs doivent rechercher et elles deviennent agréables. Nous allons utiliser ce sentiment pour affronter 2021 de front. Kirby aura 29 ans en 2021. Tant que les joueurs apprécieront nos jeux et produits dérivés, nous continuerons à travailler dur sur le prochain projet et je pense qu’il sera prêt avant que nous le sachions. Restez à l’écoute pour tout ce que Kirby et HAL apporteront en 2021!

Par conséquent, il est clair que nous prendrons d’autres surprises liées à ce personnage tout au long de 2021. Et pour vous, comment aimeriez-vous que ce prochain jeu soit dont nous ne pouvons toujours pas parler?

