Sur le marché, il existe une énorme liste de titres indépendants dont nous pouvons profiter dans le monde des jeux vidéo. L’un de ceux qui s’est le plus démarqué ces dernières années par son originalité et sa simplicité a été, sans aucun doute, Vallée de Stardew. Ce jeu Chucklefish créé par une seule personne propose une grande variété d’options d’agriculture et d’élevage, des options d’exploration et de nombreux autres éléments qui font de cet indie une expérience très personnelle et unique.

Quatre ans se sont écoulés depuis sa sortie, et le père de Stardew Valley, Eric Barone, s’est assuré tout au long de cette période d’ajouter des mises à jour pour améliorer l’expérience de jeu. Selon les normes traditionnelles observées dans l’industrie du jeu vidéo, il faut quatre ans pour annoncer la suite d’un jeu, mais il est clair que cet indie n’est pas n’importe quel jeu.

Dans une récente interview et évoquant une hypothétique suite, Eric Barone a laissé la porte ouverte à l’arrivée d’un possible Stardew Valley 2. Il est bien connu qu’une grosse mise à jour sera annoncée à un moment donné, mais Barone n’est pas prêt à s’engager dans un nouveau jeu dépassant la version 1.5.

Stardew Valley | ConcernedApe

«Je ne suis pas prêt à m’engager sur Stardew Valley 1.6. Je l’aime en tant que monde et univers et je ne pense pas que la mise à jour 1.5 soit la fin. Je ne serais pas surpris s’il y avait une autre mise à jour ou plusieurs mises à jour, ou un Stardew Valley 2. Qui sait? Il n’y a actuellement pas de Stardew Valley 2; après la version 1.5 je déciderai quelle est la prochaine étape ‘, A expliqué Eric Barone lors de l’entretien.

Selon ses propres termes, Barone travaille sur de nouveaux projets solo, des « nouveaux projets » qui ont fait naître des soupçons sur une éventuelle suite de ce hit indie. Malheureusement pour les fans de cet épisode, et compte tenu de la préférence du réalisateur pour le développement des jeux seuls, il est très probable que cette grande annonce ne se réalisera pas de sitôt.