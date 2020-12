Jusqu’à présent, le vice-président partagera le poste avec Evan Wells.

L’un des studios de première partie les plus importants de Play Station est, sans aucun doute, Le chien méchant. Les parents de Crash Bandicoot, Uncharted ou The Last of Us ont publié nombre des grands succès de l’industrie du jeu vidéo et le studio a toujours reçu le reconnaissance de la critique. Maintenant ton président Evan Wells, a annoncé changements de direction par Naughty Dog.

Nous avons une équipe incroyable et pouvoir travailler avec eux est particulièrement significatif ces jours-ci Evan WellsDans une déclaration officielle sur le site Web de l’étude, Wells a rapporté que Neil Druckmann, jusqu’à présent vice-président de l’entreprise, devient coprésident de Naughty Dog avec Wells lui-même. Ce changement a également provoqué d’autres mouvements, car l’écart laissé par Druckmann dans la vice-présidence devait être couverture avec de nouveaux travailleurs.

“Dans une réunion […], nous annonçons certains promotions bien méritées: Neil Druckmann me rejoint en tant que co-président de Naughty Dog, après avoir servi près de trois ans en tant que vice-président. De plus, nous accueillons Alison mori Oui Christian gyrling comme vice-présidents par Naughty Dog. […] Alison était notre chef de l’exploitation et Christian était notre codirecteur de la programmation », a déclaré Wells dans le communiqué.

Neil Druckmann, écrivain, directeur créatif et programmeur de jeux vidéo, est devenu un très important et influent dans l’industrie du jeu vidéo, et est surtout connu pour son rôle dans Uncharted 4 et la saga The Last of Us. Le créateur a été content sur son Twitter. “Nous avons équipe incroyable chez Naughty Dog et être capable de travailler aux côtés de chacun d’entre eux est particulièrement significatif ces jours-ci », a conclu Wells.

L’année pour Naughty Dog a été bon, avec le lancement et le succès ultérieur de The Last of Us: Part 2. De plus, le jeu vidéo choisit d’être le jeu de l’année, ce que nous saurons le 10 décembre prochain lors du gala des Game Awards 2020. Alors que cette date arrive, Les récompenses ont déjà commencé à arriver, comme ceux reçus par l’étude dans le Récompenses Golden Joystick, se couronnant comme la meilleure étude de l’année.

