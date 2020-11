On a beaucoup parlé des avantages des consoles de nouvelle génération en termes de matériel. Alors que la puissance de traitement de la Xbox Series X est censée être supérieure, Sony affirme que le grand avantage de la PS5 est sa vitesse extrême lorsqu’il s’agit de déplacer des données depuis le disque dur, bien que les deux consoles utilisent des solutions avancées. similaire aux disques M2 PC.

Les premiers tests montrent que vraiment Xbox série x est plus rapide que Playstation 5 même lorsqu’il s’agit de lire des informations sur votre disque dur, du moins en ce qui concerne les temps de chargement des jeux rétrocompatibles. Reste à voir si les jeux nouvelle génération et ceux adaptés aux deux matériels gardent les mêmes données …

Mais selon le média américain GameSpot, qui a pu comparer les temps de chargement des deux consoles avec les jeux PS4 et Xbox One patchés à leur dernière version, à une seule occasion du 10 tests effectués La PS5 a été plus rapide que la Xbox Series X. Les tests consistaient à exécuter le jeu à partir du menu de la console et à charger le jeu à partir du menu jusqu’à ce que nous puissions y jouer.

Red Dead Redemption 2 | Jeux de rock star

Les tests ont été réalisés avec les jeux Batman: Arkham Knight, Destiny 2, Final Fantasy XV, Monster Hunter World et Red Dead Redemption 2. La Xbox Series X était plus rapide sur tous sauf Red Dead Redemption 2.

Par exemple, sur Destiny 2 Xbox Series X, il charge le jeu en 34 secondes, tandis que sur PS5, cela prend jusqu’à 50 secondes pour le faire. Final Fantasy XV prend 33 secondes sur Xbox Series X et 39 secondes sur PS5. Cependant, avec le jeu Rockstar Games, les tests prennent un tour lorsque nous parlons de chargement du menu du jeu à l’écran de sauvegarde, dans lequel la Xbox Series X prend 36 secondes et la PS5 seulement 34 secondes.

Des données qui contrastent avec ce que nous savons sur papier, que La PS5 est plus rapide avec un disque dur qui lui permet d’atteindre des vitesses d’accès brutes de 5,5 Go / s, deux fois plus que la Xbox Series X sur papier. Le motif? Il est clair que nous parlons de jeux qui ne sont pas préparés pour ces consoles et il est possible que lorsque nous voyons des projets réalisés exclusivement pour ces consoles, nous apprécions ces vitesses de chargement de données très élevées.