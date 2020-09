Remarque: cet article contient une tonne de spoilers pour l’histoire et les traditions trouvées dans le DLC AWE de Control, ainsi que les jeux Alan Wake et certains des jeux de base de Control. Lisez à vos risques et périls!

Alan Wake vit. Le sort du célèbre écrivain titulaire est inconnu depuis la sortie du titre de thriller psychologique classique culte de Remedy Entertainment en 2010 et de son spin-off de 2012, American Nightmare d’Alan Wake, mais des friandises d’œufs de Pâques sont apparues ici et là depuis. Dans Control, Remedy fait tout son possible pour relancer Alan Wake (peut-être parce qu’il a finalement obtenu les droits sur le jeu en 2019) – L’histoire de Wake entre violemment en collision avec celle du protagoniste de Control Jesse Faden dans la dernière extension DLC de ce jeu, AWE.

AWE ne concerne pas seulement Alan Wake et ses personnages, mais une grande partie du DLC fournit un contexte et des indices sur ce qui est arrivé à diverses personnes au cours des 10 années écoulées depuis la disparition de Wake à la fin de son jeu. Nous obtenons des mises à jour sur ce qui se passe à Bright Falls, ce qui se passe avec la femme de Wake, Alice, et ce qui est arrivé au Dr Emil Hartman, l’une des personnes qui en savait le plus sur la présence sombre surnaturelle maléfique dans Alan Wake. Le DLC fait également beaucoup pour définir la prochaine étape de l’histoire d’Alan Wake – il semble bien que le prochain jeu de Remedy soit une forme d’Alan Wake 2.

Voici tout ce que le DLC AWE révèle sur les personnages d’Alan Wake et ce à quoi nous pouvons nous attendre de cette histoire.

Alan Wake prend le contrôle

De retour dans l’histoire principale de Control, les joueurs ont pu trouver un œuf de Pâques dans le Panopticon qui a d’abord lié l’histoire d’Alan Wake à celle de Control. Cet œuf de Pâques était l’une des pages de manuscrit qui détournent la réalité des joueurs tout au long du jeu de 2010. Le Bureau fédéral de contrôle était au courant des événements de Bright Falls à Alan Wake, mais est arrivé bien après que tout se soit déroulé entre Wake et la présence sombre. Ils ont découvert la page (ainsi que l’un des nombreux thermos Oh Deer Diner que vous pouvez trouver dans le jeu) et ont enquêté sur le paranaturel « Altered World Event » qui s’y déroulait – mais n’ont jamais trouvé Wake lui-même ni compris tout ce qui s’est passé.

La page de manuscrit est accompagnée d’un message d’assistance téléphonique de Wake lui-même, nous informant de ce qui se passe avec lui depuis 10 ans. Il est toujours piégé dans le Dark Place au bas de Bright Falls, et en raison de la nature du pouvoir de flexion de la réalité du Dark Place, ses pensées, ses plans, ses rêves et ses fantasmes de fuite se manifestent continuellement et semblent réels – de sorte qu’il ne soit jamais sûr s’il sort réellement, ou pense simplement qu’il est.

AWE démarre lorsque Jesse reçoit un autre message Hotline de Wake, la dirigeant vers le secteur des enquêtes scellé du Bureau. Au cours du DLC, nous apprenons les intentions de Wake: comme il ne peut pas se libérer du Dark Place, il essaie de mettre les choses en place pour que Jesse puisse le sauver. Cependant, il semble y avoir plus de choses à faire là-bas.

Thomas Zane, ou est-ce M. Scratch?

À quelques moments du DLC, Jesse est au courant de cinématiques qui présentent en fait Wake et donnent une idée de ce qui semble se passer avec lui en ce moment. Comme nous l’avons vu lors des offres de DLC Alan Wake, The Signal et The Writer, Wake a souvent du mal à garder au clair ce qui se passe et ce qui est réel. L’influence du Dark Place lui fait perdre la mémoire, ce qui lui fait du mal à se souvenir de ce qu’il fait et de ses plans. Il utilise le manuscrit qu’il écrit pour garder une trace de ce qu’il fait – ce qui pourrait être un plan défectueux, puisque Wake met toute sa confiance dans ce qu’il (croit avoir) écrit.

Jesse voit Wake dans l’Oceanview Motel, un endroit étrange et d’un autre monde connecté à la plus ancienne maison, en train de parler avec un autre homme qui lui ressemble et qui s’identifie comme Thomas Zane. Il semble cependant que l’identité de cette personne soit une question ouverte.

Dans Alan Wake, la Présence sombre cible les artistes, dans l’espoir d’utiliser leur pouvoir, apparemment couplé au Dark Place, paranaturellement puissant, pour modifier la réalité et libérer sa malveillance sur le monde entier. Zane était un poète qui a été l’un des premiers attaqués (tout comme les frères Anderson des Old Gods of Asgard; plus sur eux dans un peu) dans les années 1970, mais Zane a soigneusement utilisé son écriture pour piéger la Présence sombre dans le noir. Endroit. Pour empêcher la Présence sombre de s’échapper, il a utilisé son pouvoir pour s’effacer fondamentalement de l’existence. Mais Zane s’est laissé des contingences au cas où la Présence sombre s’échapperait, écrivant des éléments clés et des éléments que Wake utiliserait un jour dans sa propre bataille avec l’entité. Tout ce que Zane a laissé dans une boîte à chaussures a échappé à l’effacement, par exemple, et il y a une certaine implication que le père absent de Wake aurait pu être Zane lui-même.

Zane est apparu dans Alan Wake en tant que plongeur capable de repousser la Présence sombre avec une lumière écrasante, aidant Wake à des moments clés. Dans AWE, Zane n’a pas de combinaison de plongée et porte les mêmes vêtements que Wake. Il dit que lui et Wake avaient collaboré à un nouveau projet et se qualifie lui-même d’auteur de cinéma, par opposition à un poète. Il compare également la version en combinaison de plongée de lui-même à un personnage de film qu’il jouait. Ce Zane est vaguement manipulateur, et il semble très, très probable qu’il ne soit pas du tout Zane – il pourrait, en fait, être le double meurtrier de Wake, M. Scratch, du jeu dérivé de 2012, Alan Wake’s American Nightmare .

M. Scratch est une autre entité paranaturelle créée par le Dark Place. Il ressemble à Wake, mais avec un penchant psychotique. Il utilise les téléviseurs et les films qu’il a réalisés dans American Nightmare pour tourmenter Wake, qui montre Scratch commettant des meurtres. Wake bat et détruit apparemment M. Scratch à la fin de American Nightmare en lui faisant exploser la lumière et l’émotion puissantes d’un film familial, celui que Wake a réalisé avec Alice.

Dans AWE, cependant, Wake se souvient du double et dit «il est là-bas». Il semble qu’AWE prépare que M. Scratch ait survécu et ait pu manipuler Wake pour faire ses enchères, peut-être même en se faisant passer pour Zane. Mais Wake a apparemment aussi son propre plan.

Jesse Faden va à Bright Falls

Dans son dernier message Hotline, nous avons une idée de ce que cherche Wake alors qu’il influence l’histoire de Jesse dans AWE.

«Wake avait besoin d’un héros», dit Wake. « Le héros avait besoin d’une crise. Pour la partie de l’histoire sur l’agence gouvernementale, Wake avait besoin de quelque chose de spécial. Quelque chose pour transmettre une force extraterrestre imitant l’intelligence humaine. »

Cela ressemble beaucoup à Wake a pu créer tous les événements de Control, ainsi que le monstrueux Hiss qui possède les gens du Bureau et les transforme en ennemis tout au long du jeu. Peut-être que Wake a voulu que toutes les personnes impliquées dans Control existent grâce à ses écrits, ainsi que le FBC lui-même. Cela suivrait avec d’autres œufs de Pâques tels qu’ils existent dans Control, y compris Jesse ayant entendu parler et lu les œuvres de Thomas Zane – ce qui est impossible pour quiconque, puisque Zane a utilisé son pouvoir pour effacer lui-même et sa mémoire du monde. Il y a encore plus de preuves indiquant cette idée, que nous compilerons plus tard.

La fin d’AWE taquine la prochaine étape pour Control et Alan Wake. Le dernier message de Jesse de Wake suggère qu’AWE la préparait pour aider Wake à échapper à Dark Place. Faire entrer Jesse dans le secteur des enquêtes est la première étape. À la fin du DLC, le FBC reçoit un signal de Bright Falls indiquant qu’un nouvel AWE y est en cours. Mais comme le note Langston dans la cinématique, la date est erronée – il dit que l’événement est «dans quelques années dans le futur». Cela semble faire allusion au prochain match après Control, ce qui suggère également que Jesse se rendra à Bright Falls pour faire face à ce nouvel AWE.

Le bureau à Bright Falls

Le FBC a en fait une longue histoire avec Bright Falls, Washington. Il est conscient de la ville et de l’étrangeté qui entoure Cauldron Lake – bien que ce ne soit pas des détails spécifiques, semble-t-il – depuis les années 1970, lorsque Thomas Zane a combattu et vaincu la Présence sombre. C’est en partie parce qu’un ancien agent de la FBC, Frank Breaker, a déménagé à Bright Falls et est devenu shérif (sa fille Sarah serait plus tard shérif lors des événements d’Alan Wake). Après avoir enquêté sur ce qui s’est passé, le FBC a laissé une station de surveillance à Bright Falls pour surveiller toute activité plus étrange.

Il y a un agent de la FBC, Estevez, qui est en vue à Bright Falls, donc le Bureau y est en permanence. Pendant les événements d’Alan Wake, le shérif Sarah Breaker dit à l’agent de Wake, Barry Wheeler, d’informer son père et plusieurs autres de ce qui se passe, ce qui suggère qu’il y a d’autres personnes là-bas qui travaillent pour ou avec le Bureau également, ou du moins connaissent il.

Grâce aux gens qu’elle avait à Bright Falls, la FBC a pu réagir lorsque quelque chose de très mauvais a commencé à se produire avec le Dr Emil Hartman et le Cauldron Lake Lodge. Et la présence continue du FBC là-bas est susceptible de jouer dans les événements futurs.

Les conséquences pour le Dr Emil Hartman

L’histoire immédiate d’AWE concerne Emil Hartman, un autre personnage d’Alan Wake. Dans le jeu de 2010, Hartman, un psychiatre spécialisé dans le traitement des artistes avec des blocages créatifs, est la personne de Bright Falls la plus au courant de ce qui se passe réellement avec le Dark Place, bien qu’il n’en sache pas assez pour s’en protéger. Dans les années 70, Hartman a travaillé comme assistant de Thomas Zane, et à travers cela, a découvert le pouvoir de Cauldron Lake et la capacité de Zane à modifier la réalité à travers ses œuvres. Plus tard, la petite amie de Zane, Barbara Jagger, s’est mystérieusement noyée dans le lac; Hartman a convaincu Zane d’essayer de la ramener à la vie en utilisant son pouvoir.

Cet événement a lancé tout le reste qui se passerait à Alan Wake, Zane permettant accidentellement à la présence sombre de posséder Barbara. Zane a réussi à enfermer la Présence sombre (avec lui-même) et à s’effacer lui-même et Barbara de l’existence pour la garder là, mais Hartman savait ce qui s’était passé et a continué à essayer de prendre le pouvoir que Zane avait exercé pour lui-même.

Lorsque Wake, un célèbre romancier, arrive à Bright Falls, Hartman voit une autre opportunité comme il l’a eu avec Zane. Alice, l’épouse de Wake, est enlevée par la Présence sombre dans le but de forcer Wake à la libérer, et le reste du jeu est l’histoire que Wake a écrite pour tenter de riposter et de vaincre l’entité. Au cours du jeu, Wake se retrouve dans la loge de Hartman, où le psychiatre traite des artistes – une tentative de trouver quelqu’un qui pourrait accéder au pouvoir de Cauldron Lake. Wake s’échappe lorsque la présence sombre attaque, et il semble que Hartman soit attrapé et peut-être tué par l’entité. Comme nous l’apprendrons dans Control, cependant, il a survécu et a continué à essayer de découvrir le pouvoir de Cauldron Lake.

Le FBC arrive plus tard à Bright Falls pour enquêter sur l’événement Altered World qui était l’histoire d’Alan Wake, rencontrant et interrogeant Hartman. Une fois qu’ils ont découvert ce qu’il sait, Hartman suggère qu’il travaille avec la FBC, «partageant des notes» sur Cauldron Lake. Au lieu de cela, le FBC arrête Hartman comme un «paracriminal», quelqu’un qui utilise des objets modifiés et des objets de pouvoir sans l’autorisation du Bureau. Le FBC met également en place une surveillance sur les patients de Hartman au lodge, ce qui suggère qu’ils ont tous survécu aux événements d’Alan Wake lorsque la présence sombre a attaqué.

Hartman est libéré quelques mois plus tard après que le FBC l’a évalué, mais une fois qu’il est sorti, il retourne directement à son travail à Bright Falls. Sans le soutien du FBC, Hartman décide de plonger dans Cauldron Lake et de trouver les choses par lui-même. Cela s’avère être une énorme erreur de calcul – dans sa tentative de débloquer le pouvoir de Dark Place, Hartman est possédé par la présence sombre, devenant une créature meurtrière que Wake appelle The-Thing-That-Had-Been-Hartman. Le FBC est averti de la présence de la créature lorsqu’il constate que quelque chose endommage les caméras de sa station de surveillance de Bright Falls. Le Bureau parvient à capturer la créature et la ramène aux enquêtes pour l’étudier.

On ne sait pas exactement combien de temps le possédé Hartman est gardé dans la plus ancienne maison, mais cela semble prendre un certain temps. Là, les agents d’investigation apprennent tout ce qu’ils peuvent sur la créature infusée de ténèbres, qui est le même genre de créature que Wake a combattue tout au long des événements d’Alan Wake. Le FBC construit également une réplique du Cauldron Lake Lodge de Hartman afin de voir si le lieu familier pourrait changer le comportement de la créature.

Évasion, meurtre et AWE

Environ deux ans avant les événements de Control, la créature Hartman échappe à son confinement dans le secteur des enquêtes et se lance dans un déchaînement meurtrier. Il tue un certain nombre d’agents dans le secteur avant que les survivants ne parviennent à s’échapper. Plutôt que d’essayer de sauver quiconque est encore parti, le directeur Zachariah Trench ordonne que le secteur soit scellé – même s’il y a encore des survivants à l’intérieur. C’est là que les choses restent jusqu’au début de AWE: Hartman a erré dans les enquêtes, seul, isolé du reste de la plus ancienne maison. Mais lorsque le Hiss éclate et attaque au début de Control, ils possèdent Hartman, ainsi que tout le monde.

L’interaction entre les ténèbres et le sifflement transforme Hartman en quelque chose de nouveau. Wake le décrit comme «étiré», avec le bruit de résonance du sifflement de plus en plus sombre et les ténèbres de plus en plus bruyantes. Wake appelle ce nouveau monstre Hartman « The Third Thing », et il est fondamentalement invincible dans la majeure partie de l’histoire d’AWE.

Jesse traque finalement la troisième chose et la tue avant qu’elle ne puisse s’échapper dans le reste du FBC et faire des ravages supplémentaires. Cela ressemble presque à une audition pour elle, organisée par Wake, pour voir si elle serait capable d’assumer la présence sombre. Il semble que Jesse passe le test à la fin du DLC.

Le cauchemar américain d’Alice Wake

Il y a quelques autres personnages mentionnés dans AWE, donnant d’autres indices sur ce qui se passe après Alan Wake. Une grande est Alice Wake, qui a eu un contact direct avec le FBC, selon des fichiers que vous pouvez trouver dans le DLC. Le FBC a trouvé Alice pour la première fois à la suite de l’AWE de Bright Falls en 2010 et, après l’avoir interviewée à propos de l’événement, lui a laissé un numéro de téléphone afin qu’elle puisse les contacter en cas de problème. En fin de compte, quelque chose est arrivé.

Alice contacte le FBC en 2017 pour leur parler de quelque chose d’horrible qu’elle vit. Chaque nuit, dit-elle, elle est visitée par une vision hurlante de son mari Alan dans leur appartement de New York. Alice dit qu’elle ne pense pas que ce soit Wake lui-même, mais une sorte de « monstre » dans son corps qui, selon elle, a une intention violente envers elle. Elle l’attrape enfin sur pellicule avec une caméra activée par le mouvement.

Avec ces preuves en main, Alice vient à la FBC pour une interview et leur montre la photo, qui montre quelqu’un qui ressemble à Alan en train de lui crier dans l’obscurité. Selon le message de la hotline de Wake à Jesse, qui semble être le manuscrit qu’il écrit, c’est la présence d’Alice au FBC et sa connexion à Wake qui font que Hartman devient fou. Il la sent et cela le fait éclater, ce qui entraîne l’événement qui scelle le secteur des enquêtes. Comme l’explique Wake dans le message de la hotline, Alice est déjà partie au moment où Hartman est libre.

Nous ne savons pas ce qui est arrivé à Alice après cela. Les messages de la Hotline que Wake envoie à Jesse se présentent comme les pages manuscrites qu’il écrit pour contrôler la réalité; l’un est plein de détails sur la façon dont Hartman est devenu possédé par la présence sombre, un autre détaille comment il est davantage corrompu par le sifflement, et un troisième explique comment la visite d’Alice au FBC a permis à Hartman de se libérer. Toute l’histoire du DLC AWE semble donc être Wake apportant des modifications à Dark Place pour créer un conte qui amènera Jesse là où il a besoin d’elle.

Casey passe un appel

Alice Wake et Emil Hartman ne sont pas les seules personnes intéressées par le Bright Falls AWE. Un fichier de correspondance trouvé dans Investigations indique qu’un agent du FBI s’enquiert de toutes les informations dont dispose le FBC sur la situation Wake quelque temps avant que le secteur ne soit scellé. Ce qui est intéressant, c’est qui fait la demande: un agent Alex Casey.

Casey est un personnage de l’univers d’Alan Wake, mais c’est l’une des propres créations de Wake. Les romans qui ont rendu Wake célèbre all star Casey en tant que détective dur (il ressemble beaucoup à un autre personnage de Remedy, Max Payne). Les agents du FBC le remarquent dans leur dossier et notent qu’ils n’ont donné à Casey aucun élément qui pourrait l’informer des événements paranaturels à Bright Falls, mais l’apparition de quelqu’un prétendant être Casey est digne de leur attention. toutefois.

Nous ne savons pas qui utilise le nom de Casey, mais il existe plusieurs possibilités. Si M. Scratch court toujours, comme cela semble probable, alors il pourrait utiliser le nom de Casey pour essayer d’obtenir des informations du FBC, tout en se moquant de Wake comme le psychopathe effrayant qu’il est. Il y a aussi Robert Nightingale, un agent du FBI qui a tenté d’arrêter Wake pendant l’AWE Bright Falls mais a été emmené par la Dark Presence. Alan Wake se termine par une photo de Nightingale, particulièrement effrayante et apparemment piégée à Bright Falls, toujours sous l’influence de Dark Presence. Utiliser le nom Casey correspond également à la personnalité de Nightingale, surtout s’il espérait cacher son identité.

Il y a aussi la possibilité que ce soit, en fait, Alex Casey. L’histoire principale de Control comprend la traversée dans d’autres dimensions, et Dylan Faden parle de rêver à ce qui ressemble à des réalités parallèles. Il fait même allusion à un monde dans lequel un personnage fictif est une personne réelle, et ce personnage ressemble beaucoup à Alex Casey. Il se pourrait que, dans le cadre du nouveau Bright Falls AWE, les réalités se mélangent – ou, conformément à d’autres éléments d’AWE, cet appel de Casey pourrait être le travail de Wake lui-même alors qu’il écrit des événements dans le cadre de son histoire globale.

Les dieux contre les ténèbres

The Old Gods of Asgard est un groupe composé de deux vieux rockers, Tor et Odin Anderson, qui vivent à Bright Falls. Ils apparaissent en groupe dans Alan Wake – dans les années 1970, les deux musiciens ont acquis le pouvoir du Dark Place en buvant du clair de lune qu’ils ont créé en utilisant l’eau de Cauldron Lake. Hartman a reconnu leur capacité et les a forcés à rejoindre sa loge, où il les a étudiés, et les chansons des Andersons sont essentielles pour aider Wake à vaincre la présence sombre au cours de l’AWE de Bright Falls. Cela suggère que le rôle des Anders dans l’histoire pourrait avoir été conçu par Thomas Zane à un moment donné dans le passé, ou qu’ils ont été écrits par Wake lui-même lorsqu’il a créé son propre manuscrit.

Un nouveau fichier dans AWE donne plus de contexte sur les Anders et leur passé avec Cauldron Lake. Il détaille un autre événement mondial modifié à Bright Falls qui a eu lieu après le premier qui concernait Zane. Le premier Bright Falls AWE a eu lieu en 1970; celui-ci s’est produit en 1976.

Alan Wake et American Nightmare discutent de la façon dont les Anders ont combattu la présence sombre à un moment donné dans le passé, mais les fichiers sur AWE Bright Falls de 1976 fournissent plus d’informations. Il dit que la présence sombre est venue pour les Anders lors d’un festival à Bright Falls, attaquant leur ferme. Cela a créé des tempêtes et des inondations qui ont poussé les habitants de Bright Falls à fuir les lieux du festival, dirigés par le shérif de l’époque, Frank Breaker. Grâce à Breaker, personne n’a été blessé; par la suite, Breaker et le FBC sont venus à la suite de la bataille des Anders avec la Présence Noire.

Les Andersons ont remporté l’impasse, et il semble qu’ils l’ont probablement fait en utilisant leur musique pour invoquer les pouvoirs des dieux nordiques qu’ils se sont inspirés sur scène. Tor Anderson avait été frappé par la foudre, tandis qu’Odin Anderson s’était apparemment arraché son propre œil. Quoi qu’il en soit, ils ont gagné le combat et la Présence sombre s’est retirée, tout comme les eaux de crue et les tempêtes. La FBC a interrogé tout le monde et pris les comptes des habitants de la ville, mais n’a pas trouvé grand-chose d’autre en termes de preuves sur ce qui s’est exactement passé ou sur les effets durables de l’AWE. Rien d’aussi grand ne se passerait à Bright Falls jusqu’en 2010 et l’arrivée de Wake en ville.

Barry Wheeler et les Andersons

La musique des Anderson apparaît également dans Control. Leur chanson « Take Control » est ce qui permet à Jesse de naviguer dans le labyrinthe des cendriers pendant ce match. Si vous écoutez attentivement la chanson, vous pouvez entendre quelqu’un parler entre les couplets – mais le son des mots a été joué à l’envers, obscurcissant ce qui est dit.

Le message à l’envers dans la chanson est un grand secret que les joueurs de Control tentent de comprendre depuis la sortie du jeu, et dans AWE, la solution est enfin révélée. Si vous découvrez une pièce cachée particulière et suivez les indices du message, vous découvrez ce qu’il est advenu des Andersons, ainsi que de l’agent de Wake et d’un personnage d’Alan Wake, Barry Wheeler.

Il s’avère que, bien qu’ils soient sacrément vieux, les Dieux Anciens savaient encore comment se balancer longtemps dans leur vieillesse. À la suite d’Alan Wake, Barry a pris les Andersons comme clients et les a aidés à décrocher quelques succès – parmi eux « Balance Slays The Demon », l’un des morceaux qui apparaît dans American Nightmare et aide Wake à vaincre M. Scratch. Nous avons eu quelques bribes de cette partie de l’histoire dans American Nightmare, mais Control explique comment cela se termine.

The Old Gods a sorti un album des plus grands succès intitulé « Rebirth » et est parti en tournée. Ils ont fait trois grands spectacles remplissant le stade, mais se perdaient toujours dans les soirées après le spectacle pendant des jours après. Barry finirait par les poursuivre, et il faudrait des semaines aux Anders pour se remettre de leurs maîtres de la drogue et de l’alcool.

En fin de compte, Barry quitte son poste d’agent des Anderson, craignant qu’ils ne meurent s’ils continuent à avancer aussi dur qu’ils le sont – et après le traumatisme de la perte de son ami et client Wake, Barry ne peut pas supporter cela. Il annule la tournée et achemine à la place l’argent des concerts et de l’album dans la fondation de la Valhalla Nursing Home. C’est là que les Anderson vivent confortablement (ou ont peut-être vécu) leurs années crépusculaires.

Est-ce tout ce que fait Alan Wake?

Il y a beaucoup de détails étranges qui suggèrent que Wake, écrit depuis Dark Place, a été responsable de tout ce qui se passe dans Control. Cela va au-delà des événements du DLC AWE, qui sont le résultat de l’influence de Wake – tout Control, y compris toute la trame de fond du jeu, pourrait faire partie du manuscrit de Wake.

Nous savons que Wake écrit des pages de manuscrit qui créent l’histoire de Jesse dans AWE, et à partir des messages de la Hotline, il semble qu’il ait également créé les situations qui y ont conduit, comme la possession de Hartman et la visite d’Alice au FBC, de la même manière.

Faites attention et vous pouvez également trouver plusieurs pages d’un scénario que Wake a écrit pour « Night Springs », l’émission télévisée de type Twilight Zone sur laquelle il a écrit avant de devenir un romancier célèbre. Le « script de spécification » qu’il a écrit pour essayer d’obtenir un emploi dans la série, intitulé « Over the Threshold, Darkly », est une version tronquée du scénario exact qui a déclenché les événements de Control, dans lequel un scientifique d’une agence gouvernementale ( un peu comme le Dr Darling) et le directeur de l’agence (un peu comme Zachariah Trench) ouvrent un portail vers une autre dimension et se font attaquer par ce qu’ils y trouvent. Cela se termine même par le réalisateur qui se tire une balle dans la tête, ce qui est l’une des premières scènes de Control.

Dans un autre dossier, on apprend que l’interview d’Alice Wake au FBC correspondait aux changements observés à l’intérieur de l’Oceanview Motel. Tout au long de Control, nous nous aventurons sur l’Oceanview et y trouvons plusieurs portes, et nous ne connaissons pas la signification de la plupart d’entre elles (celle avec le triangle noir inversé, le symbole de la planche, est celle que nous utilisons toujours pour sortir du motel). Le dossier indique que la porte en forme de spirale, présente tout au long du match, est apparue dans le motel le même jour que la visite d’Alice. C’est la même porte derrière laquelle Jesse aperçoit Wake pendant AWE, et il semble que l’influence de Wake du Dark Place l’ait créé.

D’autres preuves circonstancielles établissent plus de parallèles entre Control et Alan Wake. Nous avons déjà mentionné que Jesse est l’une des rares personnes au monde à se souvenir de Thomas Zane malgré ses efforts pour se débarrasser de la réalité. La ville d’Ordinary, où Jesse et son frère, Dylan, ont vécu une AWE, est également liée à Zane par le biais du jeu de réalité alternative Alan Wake « This House of Dreams » en ligne, et a été mentionnée dans une chanson de Old Gods of Asgard dans Le cauchemar américain d’Alan Wake. Et une chanson des anciens dieux guide Jesse à travers le labyrinthe des cendriers – quelque chose que Wake a écrit dans sa propre histoire à plus d’une occasion pour s’aider.

Nous ne savons pas avec certitude à quelle profondeur ce terrier de lapin va, mais il n’est pas anodin que Control continue de faire allusion à l’influence de Wake. Il semble très possible qu’il soit celui qui tire les ficelles de tous les événements de Control, écrivant une histoire longue et complexe pour créer les personnages – et le héros – dont il a besoin pour enfin se sauver du mal au fond de Chaudron. Lac.

La prochaine fois, sur Alan Wake

Le DLC AWE dresse une image assez claire: les histoires de Jesse Faden et Alan Wake sont entrelacées et elles sont sur une trajectoire de collision. AWE dit quasiment qu’une suite complète de l’histoire de Wake est dans le tube de Remedy Entertainment et y met même une date relative, suggérant qu’elle sortira vers 2022.

Ce que nous ne savons pas exactement ce que cette histoire impliquera. Il semble juste que le double de Wake, M. Scratch, ait un rôle important. Alan Wake a quelques autres antagonistes, mais avec AWE liant Hartman comme une fin lâche, il ne nous reste vraiment que Nightingale.

Nous pourrions également voir des fils suspendus de Control mélangés, comme le conflit en cours entre les étranges entités du plan astral connues sous le nom de Conseil et l’ancien, et l’idée nouvellement introduite de « paracriminels », qui utilisent des objets modifiés à leurs propres fins néfastes ou essayez de créer leurs propres AWE. Il n’y a aucun moyen de le savoir avec certitude, mais il semble assez définitif que nous devons retourner à Bright Falls et à Cauldron Lake avec la prochaine sortie de Remedy.

