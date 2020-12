CD Projekt RED mentionne également les futures extensions de jeu, avec un contenu d’histoire important.

Cyberpunk 2077 arrive enfin dans les magasins, et à un jour de sa sortie, CD Projekt RED nous a offert une bande-annonce de lancement passionnante pour le jeu en guise d’échauffement. Une bande-annonce qui, apparemment, cache un message secret. Tel que publié dans Twinfinite, et nous avons par la suite vérifié dans 3DJuegos, la bande-annonce de lancement de Cyberpunk 2077 affiche un message des développeurs pendant une image précise, proche de l’instant 02:08 de la vidéo, que vous pourrez apercevoir si vous y êtes attentif.

En utilisant le modèle de message jaune déjà redouté du jeu, l’équipe de CD Projekt RED remercie soutien des joueurs tout au long du développement, car “c’est le premier jeu que nous avons développé qui ne s’intitule pas” The Witcher “, et nous mentirions si nous disions que nous n’avons pas hâte de connais ton opinion après avoir coulé les dents. “Mais le plus intéressant à propos du message est ce qu’ils mentionnent ci-dessous, puisque CD Projekt parle également de Extensions de Cyberpunk 2077 cela viendra dans le futur.

Bande-annonce de lancement de Cyberpunk 2077

Capture du message caché

Un contenu volumineux qui promet plongez dans l’univers de Night City«Nous avons mentionné dans le passé que des extensions sont en cours, et même si nous ne sommes pas prêts à entrer dans les détails, disons simplement que nous avons beaucoup appris de notre travail sur Hearts of Stone et Blood and Wine», déclare le CDPR. “Nos extensions prévues vous plongeront beaucoup plus dans le monde de Cyberpunk 2077, en offrant contenu substantielGuidés par l’histoire, ils auront des décisions difficiles à prendre dans des récits que vous n’oublierez pas. “

Nous lancerons le DLC gratuit au début de 2021CD Projekt REDDe même, certains d’entre vous se souviendront que CD Projekt RED a promis d’offrir du DLC gratuit dans Cyberpunk 2077 au-delà des grandes extensions. Eh bien, ceux-ci atteindront très bientôt les utilisateurs. “Avant d’en arriver là [las expansiones], commençons notre programme DLC gratuit début 2021. Tout comme The Witcher 3, vous pouvez vous attendre à ce que divers packs gratuits commencent à arriver à Night City, présentant un tas de choses cool qui injectera encore plus de vie dans le monde sombre de demain. “

“Nous espérons que vous l’attendez!“Le CDPR conclut sur le sujet. C’est une manière très curieuse de l’annoncer, mais le fait est que l’on peut s’attendre à recevoir le premier DLC gratuit Cyberpunk 2077 début 2021. En attendant la sortie du jeu, n’hésitez pas à consulter notre revue complète de Cyberpunk 2077, ainsi que ces impressions vidéo après la lecture.

