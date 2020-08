Par Stephany Nunneley,

The Ancient Gods, Part One est la première extension d’histoire majeure de Doom Eternal, et elle sera disponible en téléchargement autonome.

La nouvelle de la nature autonome du DLC Doom Eternal a été partagée avec PCgamesN.

S’adressant au site, le producteur exécutif du jeu, Marty Stratton, a déclaré que l’équipe d’id Software souhaitait que le DLC «atteigne autant de personnes que possible».

Et ce sera un DLC assez volumineux, selon le directeur du jeu Hugo Martin.

« La plupart des gens associeraient le DLC à une portée plus petite – c’est un peu comme la version télévisée du film, et le film était le jeu principal », a déclaré Hugo. « Pour nous, cela ressemble beaucoup à un film en deux parties – c’est tout aussi grandiose que l’était le jeu principal. »

The Ancient Gods, Part One a été annoncé lors de la soirée d’ouverture de la gamescom en direct, et est la première extension d’histoire majeure du jeu.

Il est inclus dans le Pass Doom Eternal Year One qui comprend l’accès aux deux DLC et vous coûtera 25 £ / 30 € / 30 $. The Ancient Gods, Part One peut être acheté seul pour 15,99 £ ou l’équivalent régional.

Le DLC sera disponible le 20 octobre.

