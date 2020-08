Bien que certains des effets sonores du Doom original aient été créés uniquement pour le jeu, la plupart d’entre eux provenaient en fait de bibliothèques de sons. Cela signifie que les fans dévoués qui ont du temps libre peuvent réellement creuser et trouver exactement d’où vient presque tous les sons du jeu. Il s’avère que les chameaux sont une partie très importante de Doom.

Le superfan de Doom et l’expert Decino ont récemment mis au point une longue mais excellente vidéo sur tous les différents effets sonores du Doom original, d’où ils viennent et comment ils ont été créés. Parfois, il s’agit simplement d’un effet sonore de pistolet issu d’une bibliothèque sans modifications. D’autres fois, un effet sonore dans Doom peut être composé de quelques effets sonores différents mélangés ensemble.

Je me souviens avoir grandi et entendu des effets sonores Doom dans des films ou d’autres jeux et être confus. Ces sons étaient si emblématiques et liés au meurtre de démons que le jeune Zack n’aurait jamais imaginé que beaucoup d’entre eux n’étaient que des clips audio que tout le monde pouvait acheter et utiliser.