Alors que l’année tire à sa fin, nous assistons déjà à plusieurs cérémonies de remise de prix qui cherchent à célébrer le meilleur que le jeu nous a laissé en 2020. Apparemment, aucune d’elles ne remplit l’œil du Dr Disrespect, le célèbre streamer, et c’est dit que vous voulez en organiser un avec les choses qui “comptent vraiment”.

Grâce à son compte Twitter, le Dr Disrespect a révélé qu’il pensait que l’industrie du jeu avait besoin d’un prix qui se concentre sur les choses qui “comptent vraiment”. Par cela, il entend attribuer des catégories telles que la meilleure carte multijoueur, la meilleure conception de skin d’arme, et plus encore.

«Je pense que l’industrie du jeu a besoin d’une remise de prix qui se concentre sur des choses qui comptent vraiment.

Exemples: meilleur design de carte multijoueur, meilleur design de skin d’arme, meilleur niveau solo, meilleure musique de menu, clip le plus drôle, meilleure vidéo de gameplay de l’année, etc., etc. »étaient les mots du streamer.

Le Dr Disrespect veut livrer l’année prochaine

Maintenant, si vous avez l’idée, quand la concrétiserez-vous? Selon le streamer, son objectif est que cela ait lieu l’année prochaine.

Bien sûr, il est important de noter que le célèbre streamer n’a pas partagé plus de détails à ce sujet. Ainsi, on ne sait pas quelle est son idée pour cet événement, qui pourrait aller d’une énorme production à une partie dans l’un de ses streams.

De cette façon, pour l’instant, nous n’avons qu’à attendre de découvrir leurs plans, s’ils se réalisent. Nous vous dirons si cela s’avère être quelque chose d’intéressant.

Et pour vous, qu’avez-vous pensé de cette idée? Souhaitez-vous que la cérémonie de remise des prix Dr Disrespect se réalise? Dites le nous dans les commentaires.

