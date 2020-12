The Mushroom Kingdom continue d’élargir sa liste de spécialistes en médecine générale colorés avec deux nouveaux ajouts pour votre application de jeu Dr Mario World, ce peu que nous pourrions imaginer. Nous avons d’une part le docteur Piranha Plant, avec son pot et tout, car il a été présenté comme un combattant dans Super Smash Bros Ultimate, et dans ses origines dans Super Mario 3D World et Mario kart 8, et d’autre part, Bone Goomba (qui ne le fait pas) boner) la version un peu plus sombre de l’ennemi bien connu de Mario qui a fait une apparition dans New Super Mario Bros 2 sur 3DS, faisant maintenant une apparition en tant que nouvel assistant pour rejoindre la longue liste. Quant au premier, sa capacité spéciale consiste à éliminer au hasard trois éléments de l’écran en mode principal, et deux en mode Versus, tandis que le second a celui qui accorde une probabilité de 20% de faire apparaître des canons rotatifs, un une fois au début du jeu en mode principal et deux fois en mode Versus. Les deux personnages sont disponibles via la dernière mise à jour de l’application, qui a été publiée en dernier 17 décembre, il est donc désormais accessible à tous. Pour mieux illustrer les nouveaux ajouts, et comme c’est la coutume du Big N dans chaque nouvel événement de ce type, ils ont été montrés dans une courte bande-annonce de présentation que vous pouvez consulter ci-dessous:

Trailer Piranha Plant Doctor et assistant Bone Goomba (Dr Mario World)

