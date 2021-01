Dr Mario World, le célèbre jeu de puzzle basé sur l’alignement de pièces de la même couleur, dont la saga a commencé à l’époque de la NES et qui a maintenant atteint le territoire des appareils mobiles, continue d’élargir le contenu qu’il propose sous la forme de nouveaux personnages sélectionnables sous la forme de médecin et assistants pour jouer dans les jeux animés éliminant divers virus. Comme d’autres IP du Great N, ils ont montré qu’ils savaient se réinventer de manière assez créative en visitant le marché du mobile, dans le cas du Dr Mario il le montre également, nous surprenant spécifiquement avec les personnages les plus spirituels présentant leur côté médical. Tout comme nous avons déjà pu voir un dauphin, une tour de trois goombas, les bébés Mario et compagnie, en plus de certains des koopalings, tels que Lemmy, Morton ou Roy, c’est maintenant au tour d’un autre d’entre eux, en particulier Iggy, celui avec la coiffure de palmier que nous pouvions voir à l’origine avec le reste des hommes de main en tant que boss de la fin du monde à la fois dans Super Mario Bros 3 et Super Mario World, et sont ensuite revenus de New Super Mario Bros Wii à des titres successifs mettant en vedette le plombier vedette et ses amis. Comme nouveau docteur, a la capacité spéciale de tuer immédiatement trois virus “floatie” en mode principal, ou de les envoyer à l’adversaire en mode versus.

À son tour, un Nouveau assistant ça vient aussi, il s’agit de Conkdor, l’oiseau ennemi pizpireto qui tente de nous picorer dans Super Mario 3D World et qui accorde ici une probabilité de 15% que deux canons rotatifs apparaissent dans le niveau, à la fois en mode principal et en versus, dans ce dernier cas, toujours que nous avons supprimé tous les virus de notre écran. Les deux personnages seront disponibles avec la nouvelle mise à jour de l’application, Maintenant disponible en téléchargement gratuit.

Bande-annonce Mise à jour du Dr Mario World Dr Iggy et Assistant Conkdor

Voir également

La source

en relation