Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 03/11/2020 13:43

La proposition d’anime au Mexique et en Amérique latine continue de croître. Des plates-formes telles que Netflix et Crunchyroll ont offert de plus en plus de doublages au fil du temps, et lorsque Funimation sera disponible sur notre territoire, il aura des versions espagnoles de My Hero Academia et d’autres séries. Maintenant, il a été récemment confirmé que Dr. Stone, l’un des shonen les plus acclamés de ces dernières années, commencera à diffuser à la télévision avec un doublage dans notre langue.

C’est vrai, au lieu de profiter de cette version de l’anime via une plate-forme de streaming, ceux qui souhaitent voir le Dr Stone en espagnol latin devront le faire via le bloc Toonami sur Cartoon Network. Pendant quelques mois, cette programmation est revenue à la télévision avec des séries telles que Dragon Ball Super et Mob Psycho 100. Maintenant, à partir du 9 novembre à 00h30 (heure de Mexico) nous pouvons voir les aventures de Senku et de sa compagnie.

Quant au talent derrière cette adaptation, Crunchyroll a partagé la liste des acteurs présents:

-Alejandro Orozo comme Senku Ishigami

-Miguel Angel Ruiz comme Taiju Oki

-Jessica Angeles comme Yuzuriha Ogawa

-Arturo Cataño comme Tsukasa Shishio

-Alicia Barragan comme Kohaku

-Javier Olguin comme Gen Asagiri

-Diego Becerril comme Chrome

-Susana Moreno comme Suika

Bien qu’il soit vrai que peu de gens regardent des animes à la télévision, rappelez-vous que Dr. Stone est également disponible sur Crunchyroll. Dans des sujets connexes, le réalisateur de Your Name partage le premier aperçu de son prochain travail. De même, Disney révèle les designs officiels de ses personnages de la version anime.

Via: Crunchyroll

Voici à quel point la version nouvelle génération de Gears 5 est impressionnante dans la série X

Sébastien Quiroz

23 ans. Editeur chez Atomix.vg. Consommateur de culture pop.