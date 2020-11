Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Au-delà des avancées graphiques et des temps de chargement, l’un des paris de la PlayStation 5 est de proposer une manière de jouer différente, plus immersive, grâce à la technologie DualSense, une commande qui marque la fin de l’ère DualShock qui Il a accompagné les consoles Sony de la PlayStation à la PlayStation 4. Jusqu’à présent, les premières critiques soulignent le caractère innovant de la commande et récemment une création de Treyarch a fait de même en parlant de son intégration avec Call of Duty: Black Ops Cold War.

Lors d’une interview avec GameSpot, Tony Flame, responsable de la conception de jeux pour Call of Duty: Black Ops Cold War, a expliqué comment le jeu tire parti de la technologie DualSense. Comme il s’agit d’un jeu de guerre, l’accent est mis sur les armes et, comme le souligne Flame, ce sera dans cette section où le contrôle PS5 offrira quelque chose de différent et la meilleure chose est que chaque arme répondra à sa manière: “le DualSense est assez impressionnant. Il a une nouvelle réponse haptique, donc lorsque vous appuyez sur la gâchette, il secoue, chaque fois que vous tirez une arme à feu, il y a un petit moteur qui bouge tout le temps. Il y a une sensibilité dans la gâchette qui représente la pression d’un vrai pistolet Tout cela a été ajusté dans le jeu pour chaque arme individuelle. C’est donc beaucoup à prendre, mais c’est assez impressionnant, et cela donne aux armes une sensation comme jamais auparavant. “

Call of Duty: Black Ops Cold War fera ses débuts le 13 novembre et sautera immédiatement dans le train de la prochaine génération, vous le trouverez donc sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S et PC.

