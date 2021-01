Il sera possible d’acheter le remplacement noir tant attendu pour la console pendant que le brevet est approuvé.

Même avant la sortie officielle de la PlayStation 5, de nombreux fabricants se sont donné pour objectif de faire de la boîtiers interchangeables une réalité: on parle de housses en plastique très faciles à mettre en place, donc la personnalisation de la console serait à la portée de n’importe qui … sinon pour le Sony a décidé de protéger ses droits en tant que propriétaire intellectuel de la marque, en retirant tous ces produits du marché. Jusqu’aujourd’hui.

Ils ont confiance qu’ils peuvent vendre des étuis même après avoir breveté leur conception La société anciennement connue sous le nom de PlateStation 5 et plus tard, sous le nom de Customize My Plates, revient maintenant à la mêlée en tant que Coques CMP et a ce qu’il considère comme un stratégie gagnante avec vous: breveter votre produit et le vendre pendant que l’approbation de ce même brevet est étudiée. La troisième fois, c’est le charme, disent-ils.

“La brevet est en attente, et toutes les ventes qui sont finalisées avant son approbation sont intouchables. C’est quelque chose que nous ne savions pas auparavant. Maintenant, nous savons “lit leur site Web.” De plus, nous n’avons pas imité la conception sous la propriété de quiconque. Nos boîtiers améliorent ceux d’origine permettant un ventilation supérieure. Nous pourrons les vendre même après l’approbation du brevet. “

Dans la courte histoire de PlayStation 5, il y a pas mal de tiers qui sont descendus pour essayer de faire exactement la même chose. Les plus durs, comme dbrand, défient ouvertement Sony, en s’appuyant sur leurs droits légaux en tant que vendeur. SUP3R5, d’autre part, a annulé les précommandes pour ses PlayStation 5 inspirées de la PS2, mais dans ce cas, il était sous la pression de la communauté – certains considéraient le produit comme une autre forme de spéculation.

