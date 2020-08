Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Pendant des années, toutes les routes commerciales ont pointé vers la Chine et les jeux vidéo ne font pas exception, après tout, nous parlons du marché le plus important au monde. Avec cette vision à venir, le secteur de l’esport cherche également à se rapprocher et dans ce cas, le FC Barcelone, un club espagnol, a fait de même avec le géant chinois des télécommunications, Tencent.

Bien que la saison 2019-2020 ait été un désastre pour le FC Barcelone, car il n’a rien gagné, il y a de bonnes nouvelles pour ses équipes d’esports car le club a conclu un accord de coopération avec Tencent pour renforcer sa division esports. Selon les informations, la nouvelle relation entre le FC Barcelone et Tencent se concentrera sur le développement des communications, l’éducation et la relation entre le sport et les compétitions de jeux vidéo, tout autour de l’esport.

Actuellement, le FC Barcelone a des équipes dans les scènes de compétition de Rocket League et d’eFootball PES, mais la rumeur dit que le club catalan est intéressé à entrer pleinement dans les compétitions de League for Legends en Chine et peut-être que cette relation avec Tencent a quelque chose à voir pour que cela devienne réalité.

